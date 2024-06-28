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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

童子賢被總統府切割！接新職才9天不保？　周玉蔻：他該主動請辭

▲台灣玉山科技協會舉行2024年會員大會，由理事長童子賢致詞。（圖／台灣玉山科技協會提供）

▲童子賢。（資料照／台灣玉山科技協會提供）

記者陶本和／台北報導

剛接總統府氣候變遷委員會副召集人短短9天的和碩董事長童子賢，近日多次談及核能，又抨擊非核家園等主張，被總統府發出聲明打臉；而資深媒體人周玉蔻28日表示，總統府聲明切割意味濃厚，背後問題嚴重，她呼籲童子賢，應該主動辭去總統府氣候變遷委員會副召集人職務。

賴清德19日滿月記者會，才風光宣布由童子賢接掌總統府氣候變遷委員會副召集人。但是，短短9天過去，童子賢連日在公開場合針貶國家能源大政，開口閉口都在挑戰民進黨「非核家園」的神主牌。童子賢直言「台灣本來可以大舉進步，就是因為把核能廢掉」、「非核家園政策成本高、韌性差、空污多」、「非核家園口號，會讓台灣衰退的可能性非常高」云云。

此外，童子賢在出席一場論壇活動時，甚至聲稱總統賴清德之所以允許他繼續討論、研究核電，「一定是認為有很多東西要做全盤的思考」。不過，總統府發言人郭雅慧27日晚間發出聲明駁斥，強調童子賢本持個人產業經驗發言，總統府予以尊重，推動第二次能源轉型是賴總統的重要政見，總統尊重能源議題的多元意見，但並沒有總統授意童子賢先生談核能的事，外界不必過度解讀。

對此，周玉蔻28日表示，童子賢引眾怒的台灣AI「代工」中心，以及「非核家園」政策會讓台灣經濟衰退的發言，終於壓垮了賴清德這位「新國師」的頭銜。

周玉蔻指出，總統府發出童子賢言論並非賴清德授意的聲明，切割意味濃厚，背後問題嚴重。她建議，童子賢應該主動辭去總統府氣候變遷委員會副召集人職務。

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