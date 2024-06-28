沈伯洋稱有人冒名入境他國參加機密會議　王鴻薇要國安單位速查

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前在直播中透露，原計劃參加一場海外機密會議，但因國民黨日前推國會改革法案，讓他不得不取消行程，但卻遭人冒充身分出席會議。對此，國民黨立委王鴻薇指出，這樣的事情事涉國安，茲事體大，外交部、國安單位必須快調查。

沈伯洋日前在直播中透露，說他在國會改革法案期間，參加一場「高度保密」、位於「大家叫不出名字的國家」會議，因為國會改革法案的推動，讓他無法前往該會議取消航班，沒想到被該會議「海外」安全團隊通知，有人冒用「沈伯洋」的名義入境該國出席會議、入住飯店，隨後人就消失無蹤。

王鴻薇說，這樣的「特務」劇情發生在中華民國立委身上，相關國安單位與外交部應該嚴肅以對，這其中有沒有冒用護照、用我國名義出去招搖撞騙，甚至產生外交危機，這都是不分黨派的國安危機，她已經具體要求外交部儘速調查提供資料，並向國人交代事件真相，千萬不能開玩笑。

王鴻薇表示，如果沈伯洋所言屬實，根據三立報導「我這個行程是非常非常的保密，幾乎沒有人知道我有這個行程，看來是有人可能跟我飛了同一班飛機、在當地用了我的名字，上了車到旅館報到，被發現之後人就不見了。」顯然犯罪集團的能力已經可以偽造護照上飛機，到底有多少立委身份已經被假冒？是否有其他立委假冒事項沒有被揭發？以後國會還可以安心出國出訪交流嗎？

針對沈伯洋說「傅崐萁救了我一命」，王鴻薇說，確實是客氣了，大家都是同事不分黨派立場，發生這樣離奇的事故，不要說傅崐萁會救你，她還有全體立法委員都會盡全力營救你，她已要求相關單位立即調查清楚，讓未來沈又要參加一個「高度保密」、位於「大家唸不出名字的國家」秘密會議時，可以更加放心和安心，去執行你的任務。