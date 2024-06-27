沈伯洋早知陸媒盯梢！　媒體人酸：陸委會讓疑犯跑了「這火如何收場」

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

媒體報導，台灣某電視台的政論節目，曾有中國駐台記者介入，參與主題、談話腳本設計，更在攝影棚「盯梢」。對此，媒體人平秀琳昨（26日）指出，沈伯洋說兩個月前就知道，但還在蒐證不能舉發，不就證明「國會調查權」多重要？而陸委會對於中國記者在台有嚴密監控，如果都不知道，也太扯。民進黨政府為了點起「抗中保台」的熱火，最後到底該如何收場？

針對陸媒「盯梢」台灣政論節目一事，沈伯洋表示，自己大概兩個多月前就知道，但必須等待證據。陸委會則證實有這件事，會與文化部進行調查。國家通訊傳播委員會（NCC）則回應，仍在了解具體狀況，已發函公協會要求回覆，若查出哪家電視台且違規屬實，最重可祭出停播處分，且電視節目，不得違反法律強制或禁止規定，若有違反，可處最高200萬元罰鍰。

平秀琳於節目《57爆新聞》表示，這件事件是真是假總是有一個答案。現在有兩個問題，第一，過去檢調偵辦類似「重大案件」，會主動搜索、保存證據，現在為何不去消息來源搜索證據呢？第二，被指控的國台辦已經駁斥是「假新聞」，但指控的沈伯洋說他兩個月前就知道此事，但兩個月前他就是立委，有公權力知道犯罪事實，結果說要蒐證不能舉發，不就證明「國會調查權」有多重要？

平秀琳表示，陸委會、文化部也說知道此事，正在行政調查，那為何要把被點名的嫌疑犯放走？陸委會主委邱垂正還雲淡風輕說，時間到了，中國記者就輪調回去，沒有採取任何動作。

平秀琳指出，中國記者來台其實需要經過很多程序，要先送件到陸委會，經過兩個月的身家調查，要求台灣媒體保證清白、出具邀請函。而且來台行蹤都必須交代，如果行蹤不符申請目的，更會被陸委會叫去「喝咖啡」，案例不在少數，代表陸委會對於中國記者在台行程，有著嚴密監控和了解。

平秀琳認為，如果兩個月前沈伯洋就知道這件令人驚恐、匪夷所思的事情，陸委會官員卻都不知道，這也太扯；若陸委會官員其實都知道，卻還讓中國記者正常輪調回國，也很奇怪。

平秀琳說，此事件發生到現在，所有在這個行業內的人，不分政治意識形態、不論綠媒、藍媒，大概都覺得情節匪夷所思、太不可思議，有太多破綻。如果民進黨政府只是為了點起「抗中保台」的熱火，最後到底如何收場？若要抓人，但中國記者已經回國；若要處理電視台，可以拿出證據嗎？

最後，平秀琳總結，最後只剩下兩種結果，一種是製造模稜兩可的「假證據」；另一種就說「有人想亂台」，將此事認定為「認知作戰假訊息」，聲稱是境外發送密件給媒體，大家通通都被騙，最後就這樣結案。真的不知道該如何收場，民進黨政府就這樣讓匪諜滲透，侵門踏戶到電視台，如果罰200萬就結案，是要把國家安全賣了嗎？

▼媒體人平秀琳。（圖／記者李毓康攝）