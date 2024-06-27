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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋嘆關鍵時刻2度造謠攻擊　「直接抹我是CIA還比較乾脆」

▲劉寶傑在節目爆氣回應此事，說到激動處一度自掌嘴巴。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲劉寶傑不滿節目遭影射，說到激動處一度自掌嘴巴。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委沈伯洋近日表示，早在2個多月前就知道中國派人盯梢台灣政論節目。資深媒體人劉寶傑怒轟，若早知道為何不抓人？「少在那影射」。對此，沈伯洋也發文反擊，《關鍵時刻》已經兩次造謠攻擊他，現在還說他是第五縱隊，不如「直接抹我是CIA還比較乾脆一些」。

根據《自由時報》報導，有一家電視台在中國國台辦要求下，置入特定主題，內容多為批判民進黨政府，試圖帶風向，其中新華社駐台記者趙博甚至親自參與議題選定、腳本製作，並對來賓指手畫腳。消息一出，引發各界譁然。

劉寶傑痛批，沈伯洋沒證據就在那放話、放任風向影射《關鍵時刻》，如果真的2個多月前就知道，為何不早點把她抓出來？怎麼會等人走了1個多月才說出來？民進黨應該給一個交代，少在那影射，若再有不實指控，「我告到底！」

對此，沈伯洋發文反擊，《關鍵時刻》近期已經2次造謠攻擊，第一次說他要監控中配，但他根本沒講，第二次則質疑他既然2個多月前就知道，為何不抓人？因為當時他第一時間反應是「沒證據就不值得一提」，而且上一篇文也說得很清楚「我們在等待證據」，但如今看起來，「關鍵時刻就是打定主意要攻擊和造謠。」

沈伯洋表示，他算是看《關鍵時刻》長大的，近幾週看到寶傑用他從小熟悉的口氣罵他，感覺實在是很魔幻，「原來提出高風險的立法委員赴中要報備，以及提出中國伸手的擔憂，可以引起那麼大的反彈？」

沈伯洋說，他在記者會上短短5分鐘的發言內，不斷強調「真正該擔憂的是用代理人的狀況，而不是新聞寫的這種直接干預」、「在沒有證據是哪家前，不應該看到哪家媒體就開槍」、「重點在源頭的控管，陸委會和文化部的查緝量能提升才有意義」，沒想到被《關鍵時刻》說是在搞認知作戰、第五縱隊，「我真心覺得直接抹我是CIA還比較乾脆一些。」

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼沈伯洋 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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