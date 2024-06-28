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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋：傅崐萁救了我一命！　驚人內幕曝

▲民進黨立委沈伯洋質詢。（圖／記者林敬旻攝）
▲沈伯洋透露冒名入境事件，議事延長救了他一命。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委沈伯洋日前在直播中透露，原本計劃在國會改革法案審查期間出國參加一場高度保密的會議，但因國民黨總召傅崐萁堅持議事進行至深夜12點，他不得不取消航班。未料，事後被海外安全團隊告知，有人冒用「沈伯洋」的名義入境該國出席會議、入住飯店，隨後消失無蹤，沈伯洋因此笑稱，「傅崐萁救了我一命」。

沈伯洋（26）日晚間在個人 YouTube 頻道直播中透露，他原本計劃在青島行動期間前往國外開會，已向立法院和黨團請假。豈料，由於傅崐萁堅持延長議事時間，從5月17日一路拖延至5月28日，一天一天這樣拖下去，每次到深夜12點都沒有辦法解決，最終他在出發前一天取消了這班飛機。

沈伯洋進一步說明，取消航班後，他當天繼續留在議場參與表決，卻接到國外安全團隊的來電，對方詢問：「Puma，你不是說不來了嗎？」沈伯洋回應：「對啊，我還在台灣立院。」安全團隊驚訝表示：「那為什麼有人用你的名字入境這個國家，還出席會議？」

沈伯洋猜測，這一行程極為保密，幾乎無人知曉。他認為應該是有人與他訂了同一班機，冒用他的名字入境該國，並且到旅館報到，但此人被發現後便消失無蹤。

沈伯洋表示，正因為傅崐萁強推法案，他才取消了機票，避開了這場潛在危險。而且原本要去的國家並不安全，甚至很多人可能都沒聽過這個國家，「所以我就開玩笑說『傅崐萁救了我一命』。」

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