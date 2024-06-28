藍營嗆造謠「早知有人盯梢媒體為何不動作」　沈伯洋打臉：當時就通報

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日表示，早在2個多月前就知道中國派人盯梢台灣政論節目。藍營政論節目則酸，若早知道為何不抓人？就放他走了？沈伯洋今（28日）受訪時表示，兩個月前知道消息時當然有通報。對於藍委羅智強批評造謠一條龍，沈則指出，不會聽說有情報就出來開記者會，這才是不負責任，確有此事才出來講，他在記者會還一直強調不要影射哪一家電視台，反批國民黨才是造謠一條龍。

沈伯洋表示，這件事情非常單純，有些記者都有打電話來問過他，就是兩個月前知道消息的時候當然有通報，不要說做為立法委員了，一般人接收到情報都有通報的責任，當時情報得知的是，中國想要來動台灣的政論節目，至於透過誰、用什麼方式動，都還不知道。

沈伯洋指出，國安單位知道這個情報之後說真的也很難動作，理由很簡單，因為根本不知道中間要透過誰，要去看哪裡發生問題，後續國安單位怎麼處理他自己不知道，對於立法委員來講，重要的不是啟動調查，而是知道以後這成為常態的話應該怎麼辦。

沈伯洋說明，如果變成常態的話，譬如說他總是透過怎麼樣的人去接觸，例如說他們要接觸現役軍人，通常就會透過退役將領去接觸，過去有20多個案子是用這樣的中間人；這次的中間人反而是中國自己的記者，針對中間有哪些人是需要注意的，這是立法委員的責任，這也是為什麼他一直在說立法委員高風險，才提案立法委員見中國的黨政軍應該報備，「不過這提案已經被擋十次了」。

沈伯洋也批評，造謠一條龍的應該是國民黨，只要是有情報的話本來就要通報，問題在於不會聽說有情報就出來開記者會，這才是不負責任的說法，看到媒體報導、得知事情真的發生所以才出來講，自己在記者會一直強調，即使按照該報導，也不知道是哪家電視台，所以他在記者會還一直強調不要影射哪一家電視台，不太懂要負政治責任是什麼意思。