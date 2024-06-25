陳玉珍闖綠營記者會爆衝突　沈伯洋嘆：國民黨多次造謠我也沒這樣

記者郭運興／台北報導

民進黨團今（25日）召開「中國黑手介入台灣媒體．藍白立法架空NCC」記者會，國民黨立委陳玉珍卻現身，更與在場的4名綠委大吵，雙方吵了20幾分鐘，最終由藍委將她勸走。對此，民進黨立委沈伯洋表示，過程不是很舒服，國民黨多次造謠，但他也從未要國民黨當場道歉。他強調，更不要講說今天主題根本不是陳玉珍，而是「中國官方干涉台灣政論節目」，內容也沒有在造謠。

沈伯洋於臉書表示，今天民進黨團召開「中國的手伸入政論節目」的記者會，其實他大概兩個多月前就知道了，但是民進黨等待證據，而不是知道的第一天就咆哮開記者會。

沈伯洋指出，不過今天記者會發生了一個插曲，他在發言的過程，陳玉珍委員就站在民進黨團門口，時而皺眉，時而搖頭，最後陳在吳思瑤幹事長發言的時候衝進來，只因為吳思瑤提到陳玉珍站在外面盯著。

沈伯洋認為，說真的，過程不是很舒服，國民黨多次造謠他、點名他召開記者會，但他也從來沒有站在國民黨團門口，也沒有衝進人家辦公室，更沒有衝進去要國民黨當場道歉，他大不了就是另外開記者會回應而已。

最後，沈伯洋強調，更不要講說今天主題根本不是陳玉珍委員，而是「中國官方干涉台灣政論節目」，內容也沒有在造謠，他感嘆，人跟人最基本的界線與尊重，不斷在瓦解中。

▼國民黨立委陳玉珍在民進黨團發生衝突。（圖／記者陳家祥攝）