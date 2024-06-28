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社會 社會焦點 保障人權

米克邦集資賣電競手機無法交貨！老闆四處躲　與女友吃火鍋險被擄

▲▼綁架,綁手腳,膠帶,綑綁,虐待。（圖／達志影像／示意圖）

▲米克邦負責人謝政宇和女友吃火鍋消夜時，險被自稱債主朋友的人強押上車擄走。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

3C商品公司米客邦負責人謝政宇，因募資進口大陸電競手機失敗，被網友控告詐財2325萬元，結果被檢察官處分不起訴，沒想到謝政宇又傳出身背數億元債務，有民眾為了討債，去年7月趁謝政宇帶女友到火鍋店吃消夜時，強行將2人拉上車，還好警方獲報趕到救人，台北地檢署調查後，28日將涉案的黃姓等4人依強制等罪起訴。

謝政宇經營的米客邦(miclub，伊瑪格科技公司)，主打接受網友集資，代理大陸大陸3C商品來台販售，參與募資的投資人可優先取得低價商品，不少3C玩家與使用者時常關注並投資，結果血本無歸，認為是遭謝政宇詐騙吸金。

一直被投資人追討募資款的謝政宇，近年來深居簡出，2023年7月某天深夜，他帶著女友悄悄現身台北市市民大道上的刷刷鍋吃消夜，隔天凌晨2點左右用餐完畢，一出店門，就遭不明人士推擠上車，車子隨即發動起步。

謝政宇的女友嚇到在車內不敢動，謝政宇則是極力反抗，導致車門無法關上，1名參與犯行的男子因此掛在車邊，呼叫同夥不要開太快，路旁民眾看到這場衝突打電話報案，轄區警力到場時，只逮到黃姓、陳姓2名男子，其他人一哄而散，警方再循線找到江姓和另名陳姓男子。

▲▼ 。（圖／翻攝自米客邦官網）

▲謝政宇發起電競手機紅魔8Pr0募資計畫，被控詐欺案件已經獲不起訴處分。（資料照／翻攝自米客邦官網） 。

嫌犯坦承為了幫朋友討債，所以得知謝政宇行蹤後，前往堵人，希望謝能展現還款誠意，謝政宇則否認有詐欺行為，堅持提告，檢察官林婉儀根據監視器畫面以及驗傷單，依《刑法》強制、傷害及公共場所三人以上聚眾施暴等罪，起訴黃、陳等4人。

事實上，謝政宇在2022年3月間，就透過募資平台FlyingV，發起大陸電競手機「紅魔8Pro台灣版」的募資計劃，短短一星期就收到2300多萬元，有932人等了幾個月卻遲遲沒收到貨，要求退費並向NCC提出申訴，NCC當時表示，尚未收到紅魔8Pro手機的驗證申請，依《電信管理法》規定，不得進口。

謝政宇到案喊冤，表示3C產品有時效性，所以他一邊募資、販售，一邊向主管機關申請審驗，募資款項已被平台FlyingV扣留，無法動用，檢察官認為謝男仍在為紅魔手機進口案與NCC打行政訴訟，並非從一開始就存心騙錢不交貨，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。至於謝政宇被控其他詐欺吸金案，仍由檢警偵辦中。

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