　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找傳播妹設局綁架好友！逼代償50萬債務　情侶檔被逮搜出毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子與朋友有50萬債務糾紛，他竟找來傳播妹設局另一名共同友人，騙他到汽車旅館，隨即控制人身自由並持玩具槍毆打，要他代替朋友還50萬借款，過程中還變換拘禁地點；警方獲報循線在桃園區男子租屋處停車場逮捕他及新婚妻子，救出被害人，起獲玩具槍及毒品哈密瓜錠、K他命等物，訊後依毒品、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送偵辦。

▲▼侯男遭警方壓制逮捕，起獲毒品及玩具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲侯男遭警方壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，高姓男子積欠29歲侯男50萬元債務，但卻拖欠不還，為了討債，侯男腦筋動到2人共同好友29歲李男身上；21日上午7時許，侯男找來一名傳播妹，約李男到樹林區一家汽車旅館，李男開心地開車前去赴約，沒想到一進門就被侯男及另一名男子控制行動並持玩具槍毆打，隨後用李男手機打給他的朋友，視訊叫對方拿50萬代償債務。

▼侯男遭警方壓制逮捕，起獲毒品及玩具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼侯男遭警方壓制逮捕，起獲毒品及玩具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

22日凌晨4時許，李男友人向三峽警方報案，警方獲報成立專案小組，到了樹林摩鐵時李男已被帶走，更換到泰山另一間摩鐵，最後循線鎖定侯男桃園區租屋處，趁侯男與新婚妻方女離開到停車場準備開走李男車子時，衝上前逮捕2人，在2人身上起獲毒品哈密瓜錠及K他命等物，再救出被害李男。

侯男落網後堅稱是與李男串通演戲，要討回50萬元債務後平分，但警方見李男頭部有鈍挫傷合併腦震盪、雙手、雙膝及胸部、背部、小腿等處都有嚴重鈍挫傷，並不像自己造成，訊後將侯男及妻子依毒品、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送新北地檢署偵辦，並持續追緝摩鐵施暴的同夥「阿昱」。

▲▼侯男遭警方壓制逮捕，起獲毒品及玩具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼侯男遭警方壓制逮捕，起獲毒品及玩具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
老婆想去奧地利蜜月！他見「2人要噴20幾萬」嚇壞
台中婦闖紅燈遭攔腰撞亡　家屬悲痛認屍
全台進烤箱飆38度　明午後雷雨彈「下最大」地區曝
女友被丟山區身亡　2兇手逃死
現在什麼病最多？　醫一算「9：19」驚喊：就是很多啊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防直播主之亂再起！他倒車撞香水店拒吐實　警發通牒「約制」

台中婦買完菜回家闖紅燈　遭攔腰撞送醫不治...家屬悲痛認屍

找傳播妹設局綁架好友！逼代償50萬債務　情侶檔被逮搜出毒品

揪親友買股撈錢！東洋老總翻供　還幫法官上英文課解釋「recap」

「斬手」行動！鳳山警掌控犯罪熱點　7天抓5詐欺車手

快訊／聯結車大雨中自撞！號誌桿解體噴飛　溪湖交流道下交管中

快訊／楊梅天成醫院爆偷拍！健檢中心廁所裝針孔　變態職員慘了

新化白骨案！氣女友劈腿「痛扁丟山區」害她慘死　2惡男判無期

遭警誤認打傷又挨告！老兵嘆「人生最大汙點」　司改會籲2點改革

新世紀賽鴿聯合會成員涉賭　南檢起訴46人沒收2億元

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

防直播主之亂再起！他倒車撞香水店拒吐實　警發通牒「約制」

台中婦買完菜回家闖紅燈　遭攔腰撞送醫不治...家屬悲痛認屍

找傳播妹設局綁架好友！逼代償50萬債務　情侶檔被逮搜出毒品

揪親友買股撈錢！東洋老總翻供　還幫法官上英文課解釋「recap」

「斬手」行動！鳳山警掌控犯罪熱點　7天抓5詐欺車手

快訊／聯結車大雨中自撞！號誌桿解體噴飛　溪湖交流道下交管中

快訊／楊梅天成醫院爆偷拍！健檢中心廁所裝針孔　變態職員慘了

新化白骨案！氣女友劈腿「痛扁丟山區」害她慘死　2惡男判無期

遭警誤認打傷又挨告！老兵嘆「人生最大汙點」　司改會籲2點改革

新世紀賽鴿聯合會成員涉賭　南檢起訴46人沒收2億元

賴清德好感度急跌？　大數據專家揭來源：惡意留言暴增

全聯會員破千萬！Energy、福利熊大跳16蹲　夏日福袋抽運動名車

頭皮問題一掃而空！6款「油頭命定洗髮乳」推薦

英國女獄警靠「床技」征服重刑犯　與多名囚犯性愛

揪U:NUS密室逃脫　KID不忍了當眾崩潰：派一點聰明的好不好

輸液再到貨36萬袋！食藥署「不認有缺貨」坦言規格使用不方便

駐美代表公費購買清單竟是密件　黃國昌：林佳龍還記得曾經的自己嗎？

台灣高品質醫材獲買主青睞　貿協率13家企業搶攻美洲市場

現代「新方向盤專利」曝！具F1賽車換檔指示、心靈馬力up還省成本

台北女遊客拐杖遺失　大武警迅速尋回排除困境

8.4kg橘貓露肚躺沙發　慵懶享受專屬美甲服務

社會熱門新聞

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

高速倒車再暴衝撞破牆壁　男慘被夾死

童狂喊「不要走」劣父踹兒拖行10公尺

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

闖紅燈撞車「飛分隔島碰2車」女駕駛不治

即／哥失聯多日！妹到家族墓園找人　驚見他已成白骨

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

即／遭錯認是通緝犯警民互毆　特戰老兵獲無罪

更多熱門

相關新聞

彰化大雷雨員林路面積水　騎士摔車校樹倒　

彰化大雷雨員林路面積水　騎士摔車校樹倒　

氣象署今日下午針對彰化縣彰化市、北斗及員林、永靖等鄉鎮市發布大雷雨特報，員林市青山國小校園內樹木驚傳倒塌，警方到場協助交管，並拉起封鎖線，另因驟雨，大慶商工後方路面積水，導致一名機車騎士自摔，已由路人及警察協助脫困，所幸沒有受傷，警方提醒，下大雨務必減速慢行。

即／裝安卓主機突竄火　全新小黃中控台全毀

即／裝安卓主機突竄火　全新小黃中控台全毀

莿桐農會發表「雲林都知稻」　揭秘優質米知識

莿桐農會發表「雲林都知稻」　揭秘優質米知識

賓士C300男槓上公車敲玻璃要理論

賓士C300男槓上公車敲玻璃要理論

湖山水庫滿水溢流　水光波動美景曝

湖山水庫滿水溢流　水光波動美景曝

關鍵字：

三峽設局傳播妹妨害自由影音

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面