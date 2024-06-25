找傳播妹設局綁架好友！逼代償50萬債務　情侶檔被逮搜出毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子與朋友有50萬債務糾紛，他竟找來傳播妹設局另一名共同友人，騙他到汽車旅館，隨即控制人身自由並持玩具槍毆打，要他代替朋友還50萬借款，過程中還變換拘禁地點；警方獲報循線在桃園區男子租屋處停車場逮捕他及新婚妻子，救出被害人，起獲玩具槍及毒品哈密瓜錠、K他命等物，訊後依毒品、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送偵辦。

▲侯男遭警方壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，高姓男子積欠29歲侯男50萬元債務，但卻拖欠不還，為了討債，侯男腦筋動到2人共同好友29歲李男身上；21日上午7時許，侯男找來一名傳播妹，約李男到樹林區一家汽車旅館，李男開心地開車前去赴約，沒想到一進門就被侯男及另一名男子控制行動並持玩具槍毆打，隨後用李男手機打給他的朋友，視訊叫對方拿50萬代償債務。

▼侯男遭警方壓制逮捕，起獲毒品及玩具槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

22日凌晨4時許，李男友人向三峽警方報案，警方獲報成立專案小組，到了樹林摩鐵時李男已被帶走，更換到泰山另一間摩鐵，最後循線鎖定侯男桃園區租屋處，趁侯男與新婚妻方女離開到停車場準備開走李男車子時，衝上前逮捕2人，在2人身上起獲毒品哈密瓜錠及K他命等物，再救出被害李男。

侯男落網後堅稱是與李男串通演戲，要討回50萬元債務後平分，但警方見李男頭部有鈍挫傷合併腦震盪、雙手、雙膝及胸部、背部、小腿等處都有嚴重鈍挫傷，並不像自己造成，訊後將侯男及妻子依毒品、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送新北地檢署偵辦，並持續追緝摩鐵施暴的同夥「阿昱」。