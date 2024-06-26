陳沂淪人頭戶挨告獲不起訴　怒反擊提告慘踢鐵板...檢警勸她這句話

記者黃宥寧／台北報導

人紅是非多！網紅陳沂的公司「快樂冠軍」戶頭收到1000元匯款，經查是從事資訊業的陳姓男子網購手機，賣家說可以找朋友代賣，不料陳匯款後未收到貨，報警提告詐欺。北檢調查後，陳沂獲不起訴，事後陳沂也反擊提告誣告。士林地檢署偵查後，也將陳男不起訴處分。

陳沂指出，陳男明知她並無幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意，且未將公司銀行帳戶供不祥之人使用，以幫助不詳之人遂行詐欺取財犯行，意圖使她受刑事處分，基於誣告犯意，去年6月赴內湖康樂派出所提告詐欺取財，經北檢調查後，自己被不起訴處分，因此提告陳男涉嫌誣告。

▼陳姓男子遭陳沂提告誣告罪。（資料圖／記者劉昌松攝）

苦主陳男說，在臉書社團看到暱稱「吳oo」刊登販售中古手機廣告，就買2支小米手機，並依吳指示分別匯款1000元至某個公司帳戶及另個銀行帳戶，遲未收到貨才跑去跑報警，自己根本不認識帳號申請人陳沂，更不知道快樂冠軍公司。

檢警據陳男與賣家對話紀錄、截圖，發現無法辨識陳沂真實身份之相關訊息，被告也不知道帳戶申登人為何，且被告先前提告詐欺罪，北檢認陳沂所涉幫助詐欺等罪嫌不足，難認其所言出於虛構，與誣告罪之構成要件不同，不得僅因告訴人沒刑責結果，就認陳男有誣告故意，令其負擔該罪責；此外復查也無積極證據足證被告有何誣告犯行，依犯罪嫌疑尚屬不足，予以陳男不起訴。