　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

▲▼導演魏德聖到北檢出庭控告郭台強涉嫌詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

▲導演魏德聖曾親自到北檢出庭控告郭台強涉嫌詐欺、侵占等罪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

名導魏德聖2011年間與中影國際董事長郭台強等人簽約，合作拍攝電影《賽德克‧巴萊》，電影票房直衝8.1億元，但亮眼的成績單實際上卻是件虧本投資，郭台強以4500萬元本票向法院聲請查封魏德聖的果子公司財產，魏德聖反控郭台強侵占電影版權以及票房利潤，還騙他簽下簽本票，涉嫌詐欺等罪，台北地檢署調查後，28日將郭台強等3被告不起訴處分。

拍攝《海角七號》一炮而紅的魏德聖，為了完成心中籌畫已久的史詩集《賽德克‧巴萊》，在多方募資後，在2011年宣布聯手中影公司董事長郭台強，雙方一起開公司拍片，由魏德聖出資2.7億元，取得46%股權。沒想到郭台強個人名下的鑫鴻公司在2022年底，向法院聲請4500萬元本票裁定，並聲請強制執行魏德聖個人、果子電影等公司名下的財產獲准，魏德聖提出100萬元擔保金，才獲法院裁准暫停強制執行。

魏德聖曾為此親自到北檢出庭，表示當初說好要成立本色公司，結果郭台強、中影董事林昆煌、經理白輝燿3人另外設立中影國際公司，魏德聖表示，自己受騙簽下買賣契約，把《賽德克‧巴萊》的著作權給了中影國際，中影國際則應支付菓子公司5.5億元。

魏德聖指控，郭台銘等人從來沒有把電影票房利潤分紅，還以公司作帳需要，與從事藝術創作不懂法律商業的他簽立買賣契約，把原本公司用來購買《賽德克‧巴萊》的現金，轉為公司帳面資產，沒想到這個買賣契約同時簽下的本票，卻成為自己負債遭查封資產的導火線。

▲▼中影郭台強 。（圖／記者劉昌松攝）

▲郭台強認為魏德聖提告詐欺有點過分 。（資料照／記者劉昌松攝）

郭台強也曾為此案公開批評魏德聖「不知道感恩惜福，他拍這個《賽德克‧巴萊》到處欠債，我們當初因為這題目不錯，來幫他解決這個問題。」「可能他(指魏德聖)大頭病，本來1集的電影，他拍成2集，所以花了很多錢」，「現在電影超過5千萬的投資算大投資了，當初超過5億的投資，對台灣來講是非常大的投資，不應該把我列為詐欺犯，我覺得這個有點過分。」

檢察官顏伯融除傳喚魏德聖、郭台強、林昆煌、白輝耀等人各自陳述外，也找來電影製片黃志明，協助釐清雙方合作過程，發現魏德聖為了電影，負債累累，原本想成立本色電影作為「一片公司」，電影製作銷售完畢就清算，但郭台強等人希望永續經營，等於從一開始成立公司的理念就不相同。

而中影國際事後扣除代償魏德聖在外欠款後，會給魏德聖的菓子公司錢已經超過應付款項，過程中魏德聖等人簽署的1500萬中影國際特別股以1元價格賣回的同意書，也未經造假冒簽，查無郭台銘施用詐術或侵占等罪嫌。

至於引起郭、魏反目的6500萬元本票，經查也是魏德聖希望以《海角七號》獎勵金當成後續還款資金，因此先簽立切結書，由鑫鴻公司借款解決菓子公司當時面臨的外部債務，至於《賽德克‧巴萊》票房分紅一事，會計師曾進行查核，拍片投資的虧損2.2億元，中影國際沒有盈餘可分潤，不能光憑媒體，就認為報導票房收入遭侵占，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴郭台強、林昆煌、白輝燿3人。

ET快訊
快訊／五億高中生案宣判！　夏男遭判1年6月
被獎金砸醒！　長榮航空突發「2個月員工酬勞」
快訊／張元植墜崖亡！　最後身影曝光
批PLG獎項亂七八糟惹議！　林書豪道歉了
快訊／魏德聖告郭台強詐欺　結果出爐
五億高中生案將宣判！　5大焦點一次看
新一代偷拍狂魔GOGO哥！　上傳至少17部「湯屋系列」
《大熱門》正妹命危　吳宗憲首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛爸離世3天…內湖寵物店現況曝光！17歲女兒：全家都生病了

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

逆轉！郭婞淳奪金推手涉詐領健保　「護國神醫」林聖章二審判無罪

控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

67年歷史南投5人小校今吹熄燈號　 「最後上課日」前突起火

23歲男開400萬保時捷載妹出事了　路邊大迴轉遭直行小黃猛撞

新一代偷拍狂魔GOGO哥！至少上傳17部海削　「湯屋系列」成扛壩子

「手機架被偷了」警調監視器發現爆笑真相　竟是芒果幹的！

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

林襄單身中認「我個性有問題」

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

愛爸離世3天…內湖寵物店現況曝光！17歲女兒：全家都生病了

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

逆轉！郭婞淳奪金推手涉詐領健保　「護國神醫」林聖章二審判無罪

控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

67年歷史南投5人小校今吹熄燈號　 「最後上課日」前突起火

23歲男開400萬保時捷載妹出事了　路邊大迴轉遭直行小黃猛撞

新一代偷拍狂魔GOGO哥！至少上傳17部海削　「湯屋系列」成扛壩子

「手機架被偷了」警調監視器發現爆笑真相　竟是芒果幹的！

國會改革修法後首備詢　卓榮泰稱「以身試法」、喊話彼此尊重

愛爸離世3天…內湖寵物店現況曝光！17歲女兒：全家都生病了

台灣很好「1原因崩潰」　陸人妻下次不來！台人點頭：也受不了

傳食藥署長遭拔官　卓榮泰稱「吳前署長」證實了

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

賴清德好鬥性格掀起動盪國運　狹隘格局注定悲慘結局

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

桃機暑假總運量上看800萬人次　含鉛酸電池手持電扇禁上機

博愛座改為「優先席」！社家署預告修法草案　擴大適用對象

拜登批「重罪犯」還激戰A片女星　川普反嗆：他兒子也是

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批

獨／起底皇池偷拍主嫌　GOGO哥成「台柱」

五億高中生墜樓揭亂倫家醜　案情回顧

繼承愛爸遺志！寵物店女兒批2樓：應感到羞愧

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

不忍了！吉安分局長吳思翰發聲提告

更多熱門

相關新聞

看到這輛保時捷請通報　台南車行6位數獎金懸賞

看到這輛保時捷請通報　台南車行6位數獎金懸賞

位在台南仁德區1家中古車行，近來在網路社群公開提出6位數「尋車」懸賞獎金，請網友們如果有在路上看到1台紅色保時捷panamera的車子，麻煩錄影照馬上聯PO文網友或請警方到場查處，6位數懸賞金答謝禮必定答謝，此事引起網友熱議，歸仁分局指出，該車行出租1部保時捷車遭人侵占，損失550萬元，警方依受理依法偵辦中。

獨／賣帳戶給詐團竟無罪　檢察官炸鍋

獨／賣帳戶給詐團竟無罪　檢察官炸鍋

中共中宣部副部長慎海雄分管電影工作

中共中宣部副部長慎海雄分管電影工作

稱徐乃麟參與賭博　楊強蓉判刑定讞

稱徐乃麟參與賭博　楊強蓉判刑定讞

陳沂淪人頭戶挨告沒事　怒反擊又慘踢鐵板！

陳沂淪人頭戶挨告沒事　怒反擊又慘踢鐵板！

關鍵字：

賽德克巴萊魏德聖郭台強中影國際果子版權電影票房侵占詐欺

讀者迴響

熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

施工方挺2樓上個月還嗆「你走了，大家放鞭炮慶祝」

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

蕭敬騰霸氣包下大樓螢幕　肉麻放閃大16歲愛妻

遭車撞紀錄20次↑！「阿彌陀佛姐」身世曝

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面