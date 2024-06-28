控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

▲導演魏德聖曾親自到北檢出庭控告郭台強涉嫌詐欺、侵占等罪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

名導魏德聖2011年間與中影國際董事長郭台強等人簽約，合作拍攝電影《賽德克‧巴萊》，電影票房直衝8.1億元，但亮眼的成績單實際上卻是件虧本投資，郭台強以4500萬元本票向法院聲請查封魏德聖的果子公司財產，魏德聖反控郭台強侵占電影版權以及票房利潤，還騙他簽下簽本票，涉嫌詐欺等罪，台北地檢署調查後，28日將郭台強等3被告不起訴處分。

拍攝《海角七號》一炮而紅的魏德聖，為了完成心中籌畫已久的史詩集《賽德克‧巴萊》，在多方募資後，在2011年宣布聯手中影公司董事長郭台強，雙方一起開公司拍片，由魏德聖出資2.7億元，取得46%股權。沒想到郭台強個人名下的鑫鴻公司在2022年底，向法院聲請4500萬元本票裁定，並聲請強制執行魏德聖個人、果子電影等公司名下的財產獲准，魏德聖提出100萬元擔保金，才獲法院裁准暫停強制執行。

魏德聖曾為此親自到北檢出庭，表示當初說好要成立本色公司，結果郭台強、中影董事林昆煌、經理白輝燿3人另外設立中影國際公司，魏德聖表示，自己受騙簽下買賣契約，把《賽德克‧巴萊》的著作權給了中影國際，中影國際則應支付菓子公司5.5億元。

魏德聖指控，郭台銘等人從來沒有把電影票房利潤分紅，還以公司作帳需要，與從事藝術創作不懂法律商業的他簽立買賣契約，把原本公司用來購買《賽德克‧巴萊》的現金，轉為公司帳面資產，沒想到這個買賣契約同時簽下的本票，卻成為自己負債遭查封資產的導火線。

▲郭台強認為魏德聖提告詐欺有點過分 。（資料照／記者劉昌松攝）

郭台強也曾為此案公開批評魏德聖「不知道感恩惜福，他拍這個《賽德克‧巴萊》到處欠債，我們當初因為這題目不錯，來幫他解決這個問題。」「可能他(指魏德聖)大頭病，本來1集的電影，他拍成2集，所以花了很多錢」，「現在電影超過5千萬的投資算大投資了，當初超過5億的投資，對台灣來講是非常大的投資，不應該把我列為詐欺犯，我覺得這個有點過分。」

檢察官顏伯融除傳喚魏德聖、郭台強、林昆煌、白輝耀等人各自陳述外，也找來電影製片黃志明，協助釐清雙方合作過程，發現魏德聖為了電影，負債累累，原本想成立本色電影作為「一片公司」，電影製作銷售完畢就清算，但郭台強等人希望永續經營，等於從一開始成立公司的理念就不相同。

而中影國際事後扣除代償魏德聖在外欠款後，會給魏德聖的菓子公司錢已經超過應付款項，過程中魏德聖等人簽署的1500萬中影國際特別股以1元價格賣回的同意書，也未經造假冒簽，查無郭台銘施用詐術或侵占等罪嫌。

至於引起郭、魏反目的6500萬元本票，經查也是魏德聖希望以《海角七號》獎勵金當成後續還款資金，因此先簽立切結書，由鑫鴻公司借款解決菓子公司當時面臨的外部債務，至於《賽德克‧巴萊》票房分紅一事，會計師曾進行查核，拍片投資的虧損2.2億元，中影國際沒有盈餘可分潤，不能光憑媒體，就認為報導票房收入遭侵占，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴郭台強、林昆煌、白輝燿3人。