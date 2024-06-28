墮胎權交鋒！拜登動怒「承諾恢復羅訴韋德案」　川普承諾不禁墮胎藥

▲拜登談到墮胎議題時顯露怒氣。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選首場電視辯論正在上演，2名候選人談到社會輿論兩極的墮胎權議題。拜登發言時第一次展現出怒氣，砲轟川普任命的3名大法官都贊成推翻憲法保障墮胎權的「羅訴韋德案」裁決，「你所做的事情很可怕」。而川普則承諾不會禁止墮胎藥物。

《衛報》指出，在本屆選舉中，「墮胎權」對民主黨而言是一個關鍵議題，也是可能為民主黨帶來有利風向的幾個「楔子議題」（wedge issue），也就是讓社會分裂的議題。

1973年，美國聯邦最高法院對「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）做出歷史性裁決，承認全美50州女性的墮胎權受到憲法保障，直到2022年6月又被最高法院推翻，當時9名大法官之中保守派占多數，其中3人還是川普任內任命。

▲CNN主辦今年大選首場電視辯論會。（圖／達志影像／美聯社）



在辯論會上，拜登承諾若連任將恢復「羅訴韋德案」。他表示，此裁決獲得絕大多數憲法學者支持，女性墮胎權卻「因為這傢伙（指川普）」和保守派大法官而遭剝奪，甚至直接攻擊川普，「你所做的是一件可怕的事情。」

拜登表示，如今各州可以自行強制執行墮胎法規的想法，就像是「讓各州對於公民權利擁有不同規定。」墮胎的選擇權應該在女性與醫師之間，政治人物不應該干涉女性醫療保健，「想讓政治人物決定我妻子健康的想法很荒謬……沒有政治人物應該做這種決定，醫生才應該做出這種決定。」

▼川普承諾不會禁止墮胎藥物。（圖／達志影像／美聯社）



對此，川普坦承，「我讓3名偉大的最高法院法官進入法院，而他們碰巧投票否決羅訴韋德案」，如今各州正在解決墮胎權的問題。但他強調，如果自己當選，將不會禁止墮胎藥物，也同意最高法院近期對於墮胎藥物的裁決。

本月稍早，最高法院否決了一項關於墮胎藥物「美服培酮」（mifepristone）監管手段的訴訟，允許醫師繼續把墮胎藥物郵寄給患者服用，不需要親自到訪。