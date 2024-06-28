拜登怒嗆川普「你才是魯蛇！」　川普反譏：軍人覺得你最爛

▲川普與拜登在辯論會上激烈交鋒。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選首場電視辯論正在上演，2名候選人談到美軍議題時，又扯出川普私下詆毀美國殉職軍人的傳聞。對此，拜登怒嗆川普才是「輸家」（loser）和「蠢蛋」（sucker），而川普則聲稱，美國士兵與退役軍人都認為，拜登是最糟糕的總司令。

辯論會主持人針對烏俄戰爭發問時，川普沒有直接回答，而是指著拜登說，「首先，我們的退役老兵跟士兵無法忍受這傢伙。他們認為他是史上最糟的總司令，他們就是這樣稱呼他的……他們對我的喜愛，勝過所有人（歷屆總統）。」

川普宣稱，如果美國有一位「真正的總統」，並且受到普丁尊敬，普丁根本不會入侵烏克蘭。他還說，拜登對烏俄戰爭袖手旁觀，「事實上，我認為他鼓勵俄羅斯攻進去」，而拜登的阿富汗撤軍行動更是「我們國家歷史上最羞辱的時刻」。

▲美軍議題讓兩人激烈爭執。（圖／路透）



2人也激烈爭辯2020年雜誌《大西洋》（The Atlantic）的一篇報導，據傳川普參觀一戰軍人公墓時，曾形容殉職軍官都是「輸家」和「魯蛇」。

對此，拜登提及曾赴伊拉克作戰的已逝長子波伊（Beau Biden），他語氣激動地說，「我兒子不是輸家，也不是蠢蛋。你才是輸家，你才是蠢蛋。」

不過，川普否認說過這種話，「首先，這句話是瞎掰的，蠢蛋和輸家。這是他們編出來的。這是在一本三流雜誌上刊登的」，並且要求總統跟自己道歉。