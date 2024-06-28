拜登批「重罪犯」還激戰A片女星　川普反嗆：他兒子也是

▲川普拜登辯論會交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2024總統大選首場電視辯論會落幕，總統拜登稍早針對前任總統川普官司纏身發表一連串批評，抨擊他因向A片女星支付封口費成為「已定罪的重罪犯」，川普則強調他從未和對方做愛，還警告拜登可能一下台就被判重罪。

綜合CNN及《衛報》等外媒，拜登猛烈批評川普被一連串法律問題纏身，攻擊他的個人道德操守，「台上唯一被判有罪的重罪犯就是我眼前這個人」，「你被指控的罪行——想想所有民事處罰，你因為在公共場合猥褻女性要付多少民事罰款？在你妻子懷孕期間和A片女星發生關係？你有什麼好說的？」

Biden: 'You had sex with a p@rnstar while your wife was pregnant'



Trump: 'I did not have s@x with a p@rnstar.'#Biden #presidentsdebate pic.twitter.com/IYNSe87zJj — Daily News Dispatch (@DailyDispatchIn) June 28, 2024

川普涉嫌偽造2016年向成人片女星支付封口費相關商業紀錄，5月被判34項罪名成立。他還被控於1996年在一間精品百貨公司更衣室性侵專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll），陪審團去年認定川普犯下毆打及誹謗，須賠償卡洛爾500萬美元。

針對拜登的抨擊，川普首先反駁，「我沒有和A片女星做愛」。當被問及若回鍋是否會起訴拜登等政敵時，川普則回應，「我的復仇就是成功，我們會讓這個國家再次成功，因為這現在是個失敗的國家」。

但川普隨後提及拜登次子杭特近期因聯邦槍枝指控被定罪，「他（拜登）提到已定罪的重罪犯，而他兒子是個重罪犯，可能還會被定罪很多次，而且早該如此」，接著又暗示若當選可能會拿拜登開刀，「他（拜登）一卸任就有可能成為重罪犯。喬做了那麼多壞事，可能會被判重罪，他做了很多可怕的事」。