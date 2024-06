拜登批「重罪犯」還激戰A片女星　川普反嗆：他兒子也是

▲川普拜登辯論會交鋒。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國2024總統大選首場電視辯論會落幕,總統拜登稍早針對前任總統川普官司纏身發表一連串批評,抨擊他因向A片女星支付封口費成為「已定罪的重罪犯」,川普則強調他從未和對方做愛,還警告拜登可能一下台就被判重罪。

綜合CNN及《衛報》等外媒,拜登猛烈批評川普被一連串法律問題纏身,攻擊他的個人道德操守,「台上唯一被判有罪的重罪犯就是我眼前這個人」,「你被指控的罪行——想想所有民事處罰,你因為在公共場合猥褻女性要付多少民事罰款?在你妻子懷孕期間和A片女星發生關係?你有什麼好說的?」

Biden: 'You had sex with a p@rnstar while your wife was pregnant'



Trump: 'I did not have s@x with a p@rnstar.'#Biden #presidentsdebate pic.twitter.com/IYNSe87zJj