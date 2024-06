川普批「美國變第三世界國家」　拜登諷：他建議注射漂白劑防疫

▲美國2024總統大選首場辯論27日晚間登場。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國2024總統大選首場辯論27日晚間登場,美國總統拜登和前總統川普首先針對疫情進行攻防,拜登批評川普對疫情的處理非常糟糕,「他只說沒那麼嚴重,只要在手臂上注射一些漂白劑就可以了。」川普則指責,拜登讓美國的全球地位被削弱,「美國不再受到尊重,我們像個第三世界國家。」

CNN當家主播塔柏爾(Jake Tapper)首先詢問拜登是如何看待,部分選民認為他任期內的生活,比川普時期還要糟糕。拜登立刻將矛頭指向川普,「我們需要看看我上任時接手的情況,看看川普先生留下了什麼。」

拜登表示,他上任時美國經濟正在崩潰,且川普對於疫情的處理非常糟糕,「他只說沒那麼嚴重,只要在手臂上注射一些漂白劑就可以了。」

川普隨即反駁,他在任時期美國在經濟、軍事上都獲得了很大的榮耀,批評拜登讓美國的全球地位被削弱,「美國不再受到尊重,我們像個第三世界國家,他(拜登)將選舉作為武器,試圖對付他的政治對手,所有他做過的事讓我們變得像第三世界國家,這是他對我們國家造成的損害的恥辱。」

The United States under Biden is like a ‘third-world nation’ — Donald Trump#presidentsdebate pic.twitter.com/rU6HzGtYJK