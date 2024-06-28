川普批「美國變第三世界國家」　拜登諷：他建議注射漂白劑防疫

▲美國2024總統大選首場辯論27日晚間登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國2024總統大選首場辯論27日晚間登場，美國總統拜登和前總統川普首先針對疫情進行攻防，拜登批評川普對疫情的處理非常糟糕，「他只說沒那麼嚴重，只要在手臂上注射一些漂白劑就可以了。」川普則指責，拜登讓美國的全球地位被削弱，「美國不再受到尊重，我們像個第三世界國家。」

CNN當家主播塔柏爾（Jake Tapper）首先詢問拜登是如何看待，部分選民認為他任期內的生活，比川普時期還要糟糕。拜登立刻將矛頭指向川普，「我們需要看看我上任時接手的情況，看看川普先生留下了什麼。」

拜登表示，他上任時美國經濟正在崩潰，且川普對於疫情的處理非常糟糕，「他只說沒那麼嚴重，只要在手臂上注射一些漂白劑就可以了。」

川普隨即反駁，他在任時期美國在經濟、軍事上都獲得了很大的榮耀，批評拜登讓美國的全球地位被削弱，「美國不再受到尊重，我們像個第三世界國家，他（拜登）將選舉作為武器，試圖對付他的政治對手，所有他做過的事讓我們變得像第三世界國家，這是他對我們國家造成的損害的恥辱。」

The United States under Biden is like a ‘third-world nation’ — Donald Trump#presidentsdebate pic.twitter.com/rU6HzGtYJK — Daily News Dispatch (@DailyDispatchIn) June 28, 2024

CNN也針對拜登關於「注射漂白劑」的說法進行了事實查核，事實上川普從未將這個說法作為提供給美國人的實際建議，僅是在談論科學家進行測試的可能性。

川普是在2020年4月的一場記者會提出這項說法，當時川普說，或許科學家可以試試看利用注射漂白劑消除人體內的新冠病毒。

這個說法一出後隨即引發醫學專家批評，並引起了公共衛生當局和銷售家用消毒劑的公司的警告；但川普從未真正建議市民使用這些產品。

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