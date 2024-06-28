第三次世界大戰超接近！　川普怒批：習近平、金正恩都不怕拜登

▲川普抨擊拜登正把美國進一步推向第三次世界大戰。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普在27日的電視辯論中，抨擊拜登的外交和軍事政策正把美國進一步推向第三次世界大戰，「北韓的金正恩、中國的習近平主席都不怕他。」

川普在辯論中表示，他現在會站在辯論台上的唯一原因，就是拜登作為總統的表現太差，「而我可以讓美國再次偉大。」

川普說，美國現在是一個非常失敗的國家，都是因為拜登的外交和軍事政策一團糟，「他正把美國推向第三次世界大戰，現在與第三次世界大戰的距離比任何人想像得都近。」

川普更接著指責，「北韓的金正恩、中國的習近平主席都不尊重他（拜登），也不怕他，他真的會把我們帶向第三次世界大戰。」

面對川普的攻擊，拜登則向選民表示，「我們是世界上最受尊敬的國家，我們是美利堅合眾國（United States of America），沒有什麼事情會超出我們的能力，我們擁有世界史上最優秀的軍隊，沒有人會認為我們很軟弱，絕對沒有人會愚弄我們。」

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