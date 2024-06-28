俄烏加薩議題交鋒！川普：若當選總統「就職前擺平俄烏戰爭」

▲川普與拜登針對多項議題進行辯論。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2024年總統大選辯論美東27日晚間登場，現任總統拜登對上前總統川普，談及經濟、移民、墮胎、美軍、國際情勢等議題，俄烏戰爭、加薩衝突也是攻防焦點。川普宣稱，若贏得11月美國大選，可在2025年1月20日宣誓就職之前以某種方式擺平俄烏戰爭。

俄烏戰爭

俄羅斯全面入侵烏克蘭至今超過2年，俄軍近期在烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克地區取得進展。俄羅斯總統6月普丁重申克里姆林宮版本的和平計畫，要求烏軍從烏克蘭南部、東部4個地區撤出，同時要基輔政府放棄加入北約。同樣在6月，烏克蘭在瑞士舉行為期兩天的和平峰會。

拜登政府迄今堅定支持烏克蘭防衛，近期宣布向烏克蘭提供4億美元的新軍事援助計畫。CNN指出，川普曾稱北約（NATO）「不合時宜」（obsolete），長期以來讚揚普丁，也曾承諾終結烏克蘭戰爭。

衛報報導，川普在這次的辯論會上宣稱，若在11月美國總統大選勝選，「在我1月20日就職之前，我將以當選總統身分擺平普丁與（烏克蘭總統）澤倫斯基之間的戰爭。」川普也說，普丁提出結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的條件是不可接受的。

▲川普與拜登開始辯論之前，兩人並未握手。（圖／達志影像／美聯社）

加薩衝突

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭在2023年10月7日爆發，哈瑪斯殺害以色列1200多人、劫持250多人當作人質，以色列隨後展開報復性反擊。依據加薩當局說法，至今已有3.7萬多名巴勒斯坦人喪命；以色列總理納坦雅胡宣稱，已經殺死1.4萬多名哈瑪斯武裝分子。拜登政府全力支持以色列及其自衛的權利，包括拜登本人在內的多名美國官員前往以色列展現立場。

在辯論會上，當拜登被問及將採取何種措施結束加薩衝突時，他再次重申巴勒斯坦囚犯交換以色列人質與持續有條件停火的計畫，「唯一希望戰爭繼續下去的是哈瑪斯。」川普則是指責拜登對於伊朗太過軟弱，宣稱拜登沒進行施壓才讓哈瑪斯有膽攻擊以色列。