嘉藥許彙莛　勇奪2024克拉術亞洲錦標賽銅牌

▲2024年克拉術亞洲錦標賽日前在伊朗首都德黑蘭舉行，來自嘉南藥理大學運動管理系的許彙莛同學，在女子組48公斤級比賽中表現出色，勇奪銅牌，為學校和國家爭光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年克拉術亞洲錦標賽日前在伊朗首都德黑蘭舉行，來自嘉南藥理大學運動管理系的許彙莛同學，在女子組48公斤級比賽中表現出色，勇奪銅牌，為學校和國家爭光，這是繼去年首次出戰亞洲錦標賽奪銅後再次獲獎。

此次比賽吸引來自亞洲各國頂尖選手參賽，競爭非常激烈。嘉藥許彙莛同學憑藉著扎實的技術及強大的意志，在賽場上展現高超技能，經過多場激烈比賽，最終獲得女子組48公斤級銅牌。這不僅是個人努力的成果，更是代表嘉藥運管系在運動專業教育的成果。

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許彙莛同學表示，有了去年在杭州比賽的經驗，今年再次上場較沒那麼緊張，她非常感謝教練和學校的支持與指導，這枚銅牌對她而言不僅是榮譽更是激勵，未來她將繼續在克拉術上努力，力求在比賽中奪取得更好的成績。

嘉藥運管系主任林明珠表示，克拉術亞洲錦標賽為名古屋亞運的前哨戰，許彙莛同學在面臨各國優秀選手競爭下，克服諸多挑戰並榮獲優異成績，令全體師生與有榮焉。運動管理系一直以來不斷提升各項運動教學訓練場地及教學設備，提供學生優良的學習環境，多年來亦培育出各類優秀運動選手，如自由車、棒球、排球、藤球等等。這次的亮眼成績，充分展現了學校在運動專業教育上的實力和成果，未來運管系將繼續支持學生參與各類國際賽事，提升學生的實戰經驗和競技水準。