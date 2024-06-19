設置在職專班　嘉藥與陸軍第八軍團簽訂合作意向書

▲嘉南藥理大學近日與陸軍第八軍團三九化學兵群簽訂合作意向書，以期大幅提升軍中人力素質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學近日與陸軍第八軍團三九化學兵群簽訂合作意向書，將於營區內設置在職專班，運用學校多元豐富資源，規劃適當專業課程，提供軍方官兵就學機會，以提升國軍專業技能、職業證照及外語能力，期大幅提升軍中人力素質。

簽約儀式由嘉南藥理大學校長錢紀銘博士與陸軍第八軍團三九化學兵群指揮官羅斯鴻上校代表簽屬，校長錢紀銘表示，此次簽訂合作意向書，是校方與國軍深化合作的重要一步，代表著校方與國軍間合作邁入新階段。未來，嘉藥豐沛的教學和研發能量，將為國軍提供高品質的教育資源，在營區內設置在職專班，國軍進修管道更加多元、教育體系更為完整，幫助國軍在職期間持續學習和成長。

指揮官羅斯鴻上校則強調，國軍高度重視官兵的持續教育與專業培訓，本次與嘉藥合作將大幅提升官兵專業知識和實務能力，並促進軍民融合發展，國軍也將積極配合嘉藥，確保在職專班順利推進，並為參與學習的官兵提供必要的支持和保障。

簽約儀式後雙方合影留念，共同見證這具有歷史意義的時刻。嘉南藥理大學與陸軍第八軍團三九化學兵群的合作，不僅代表雙方的互信與合作更進一步，也為未來的長期合作奠定了堅實基礎。