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嘉藥攜手企業共研　AI科技提升企業轉型

▲嘉南藥理大學24日與台南市政府、台南市工商發展投資策進會等單位辦「【台南400】2024數位科技論壇-AI科技導入產業-提升企業轉型升級論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學24日與台南市政府、台南市工商發展投資策進會等單位辦「【台南400】2024數位科技論壇-AI科技導入產業-提升企業轉型升級論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學24日在該校國際會議中心與台南市政府、台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心及台南市中小企業榮譽指導員協進會等在地產業協會聯合主辦「【台南400】2024數位科技論壇-AI科技導入產業-提升企業轉型升級論壇」。

台南市副秘書長殷世熙親自蒞臨，並邀請中華民國全國創新創業總會-數位轉型委員會蕭哲君主委暨采威國際資訊董事長、奇美醫院智慧醫療中心主任劉忠峰及台灣微軟花凱龍首席技術長蒞臨演講，共同探討如何將AI科技導入產業之場域實證及應用。

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▲嘉南藥理大學24日與台南市政府、台南市工商發展投資策進會等單位辦「【台南400】2024數位科技論壇-AI科技導入產業-提升企業轉型升級論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動由台南市各大協會共同主辦，邀請各界專家如：台南市工商發展投資策進會陳宗明總幹事、台南市榮譽指導員協進會錢明華會長、台南市創新創業協會陳怡蓁會長、國際青年商會世界總會基金會謝孟珊特助、台南市蝴蝶蘭婦女聯盟協會王靜安會長、世界華人工商婦女企管協會大台南分會徐美雲會長、台南市中小企業婦女協會楊富涵會長、台南市智慧物聯網產業發展協會蘇政興會長、台南市國際工商經營研究社李勳婷社長、台南市新住民家庭促進成長發展協會蘇虹鮮理事長、大南方創育發展協會黃振瑋會長、台南市總工業會蔡明忠理事長、台南市天壇暨五條港區商圈發展協會侯美惠理事長等來賓蒞臨交流，針對中小企業如何利用AI技術來提升企業轉型及升級進行討論。

嘉藥副校長張翊峰致詞中表示，高齡化與少子女化社會的來臨，醫療支出不斷攀升，照護人力越顯不足，驅動著我國銀髮產業型態變遷與轉型。如何運用AI技術來加值銀髮產業應用，提升國人生活品質與健康福址，成為銀髮產業解決的發展重點。期望藉由本次論壇集結產官學研社代表，跨界共研相關產業發展及新營運模式，以提升產業交流合作契機，共同推動我國智慧健康與銀髮產業創新發展，以提升台灣智慧健康與銀髮產業價值與競爭力。

▲嘉南藥理大學24日與台南市政府、台南市工商發展投資策進會等單位辦「【台南400】2024數位科技論壇-AI科技導入產業-提升企業轉型升級論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉藥校長錢紀銘表示，嘉藥長期關注在地產業發展，並培育研究人才與產業攜手合作，嘉藥於2023年響應政府發展政策之未來生活智慧化願景，整合校內系所資源規劃設置「智慧生活學院」，為台灣未來科技培育堅實的專業人才。在培育人才的同時，結合各界多元資源與產業相互合作，肩負社會責任並為國內企業出一份心力，全力協助產業發展AI。

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