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嘉人登峰光采耀目　嘉藥自創畢業歌曲初登場

▲嘉南藥理大學於8日上午在校內紹宗體育館舉行2024「嘉人登峰 光采藥目」畢業典禮，大學部及碩士班計約有2800名畢業生完成學業，邁向人生另一階段光采旅程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學於8日上午在校內紹宗體育館舉行2024「嘉人登峰 光采藥目」畢業典禮，大學部及碩士班計約有2800名畢業生完成學業，邁向人生另一階段光采旅程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學於8日上午在校內紹宗體育館舉行2024「嘉人登峰 光采藥目」畢業典禮，大學部及碩士班計約有2800名畢業生完成學業，邁向人生另一階段光采旅程，除畢業典禮外也頒發112學年度嘉藥傑出校友獎，共有16位校友獲獎。

▲嘉南藥理大學於8日上午在校內紹宗體育館舉行2024「嘉人登峰 光采藥目」畢業典禮，大學部及碩士班計約有2800名畢業生完成學業，邁向人生另一階段光采旅程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這場畢業盛典不僅有師長們給畢業生滿滿祝福，也展現畢業傑出校友在各自領域中卓越的表現，不僅為母校增光，也為學弟妹樹立了榜樣。

▲嘉南藥理大學於8日上午在校內紹宗體育館舉行2024「嘉人登峰 光采藥目」畢業典禮，大學部及碩士班計約有2800名畢業生完成學業，邁向人生另一階段光采旅程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年畢業典禮前夕，嘉藥校園興起一股尋找小鴨風潮，保營系畢業生郭美娟、陳品硯及陳億蓁選在離校前，透過在校園各角落擺放100隻黃色小鴨的方式，仔細地走過了生活四年的大學校園，並在Dcard上號召同學一起來尋鴨，校長錢紀銘也特別在典禮上呼應同學的活動，現場藏了近80隻的大鴨，打造出另類的嘉藥版寶可夢。

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

典禮由食品系近藤立輝與粧品系郭咨妤擔任畢業生代表，回贈當年入學時校方贈送新生的樹木揭開序幕，在校生代表藥學系姚宥安和劉芳妤，特別以Rap的方式為畢業生送上祝福，別出心裁的演出，不僅展現學生們的創意與才華，更讓在場觀眾感受到畢業的甜蜜與苦澀，獲頒「生命勇士獎」的醫管系蔡宜蓁，不因身體的不便放棄學習，不僅學業成績優異也考取多張醫管相關證照，展現了無比的毅力和精神，實在令人讚賞。

▲嘉南藥理大學於8日上午在校內紹宗體育館舉行2024「嘉人登峰 光采藥目」畢業典禮，大學部及碩士班計約有2800名畢業生完成學業，邁向人生另一階段光采旅程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年嘉藥畢業歌曲更是學生自創歌曲「嘉藥夢」，是創校58年來首部為畢業生量身打造的歌曲，由畢業生林子淇、黃璿安、陳聰軒與机家樂獻唱，當歌曲MV播出時，每位畢業生大學四年回憶湧上心頭，每句歌詞都反映他們在大學的學習和生活經歷，及對未來人生充滿希望與夢想，此刻也將成為每一位在場嘉藥師生共同的美好回憶。

▲嘉南藥理大學於8日上午在校內紹宗體育館舉行2024「嘉人登峰 光采藥目」畢業典禮，大學部及碩士班計約有2800名畢業生完成學業，邁向人生另一階段光采旅程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校長錢紀銘期許每位畢業生都能保持「永續學習」的心，大學畢業並非學習終點，而是生涯學習的起點，輝達執行長黃仁勳成功關鍵之一，就是他保持持續學習的熱情與對技術創新的不懈追求，帶領團隊一次次突破技術瓶頸，推動AI技術不斷進步，這種永續學習的精神，是每位畢業生應該學習和效仿的，只有不斷學習，才能跟上時代的步伐，甚至引領未來潮流，未來的道路會遇到各種困難和挑戰，只要堅定自己的目標持續學習，一定能夠戰勝困難，走向成功的彼岸。

▲嘉南藥理大學於8日上午在校內紹宗體育館舉行2024「嘉人登峰 光采藥目」畢業典禮，大學部及碩士班計約有2800名畢業生完成學業，邁向人生另一階段光采旅程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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