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快訊／拜登、川普睽違4年再交鋒！　首場電視辯論登場

記者張方瑀／綜合報導

美國2024總統大選首場電視辯論於美東時間27日晚間9時（台灣28日上午9時）登場，現任總統拜登（Joe Biden）與前任總統川普（Donald Trump）睽違4年再次交鋒。本次辯論由CNN主辦，同時創下許多先例，並可能改變往後大選的格局。

▲▼美國總統拜登抵達亞特蘭大。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登抵達亞特蘭大。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，本次辯論估計進行90分鐘，辯論人不需要準備開場白，每人答題時間為2分鐘，回應時間1分鐘，並有2分鐘結語，辯論全程會穿插2次廣告。

特別的是，辯論期間候選人不得與幕僚團隊接觸，且與歷屆辯論的現場形式相當不同，本次將採取閉門模式，攝影棚內除了主持人、工作人員、隨扈，以及2名總統參選人等，其餘不得入內，這代表現場也不會有觀眾。

▲▼美國前總統川普抵達亞特蘭大。（圖／路透）

▲美國前總統川普抵達亞特蘭大。（圖／路透）

此外，雙方候選人不得使用道具、小抄，講台必須保持乾淨沒有其他雜物，只能出現紙、筆與一瓶水。

且為了避免2020年辯論「川普狂插嘴」問題重演，拜登團隊提出要求後，本次辯論其中一名辯論人發言時，另一位的麥克風則會靜音。

美聯社分析，這場提前進行的辯論會，可能重塑大選格局。

本次辯論會是美國近代首次兩黨參選人在大選季前，就站上辯論台交鋒，2位競爭者的年齡加起來將近160歲，也是史上首次。

81歲拜登是美國史上「年紀最老」的現任總統，78歲的川普也只小他不到4歲；總統候選人川普日前在紐約還被判封口費案34項罪名成立，也是美國史上首位遭判重罪的前總統。

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