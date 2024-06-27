川普狂插嘴73次！4年前辯論超混亂　拜登無奈怒吼「可以閉嘴嗎」

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選第一場電視辯論會將於美東時間27日晚間9時（台灣28日上午9時）登場，現任總統拜登與前任總統川普將再次交鋒。回顧2人4年前首場辯論會，川普在90分鐘內打斷拜登發言73次，令拜登受不了大喊，「可以閉嘴嗎？」氣氛相當火爆。

綜合《美聯社》等外媒，拜登與川普2020年9月29日在克利夫蘭（Cleveland）的首場辯論剛開始十分平靜，但談到醫療保健與川普新冠疫情政策後爆發爭執，拜登一度惱怒問主持人，「你不能讓他（川普）閉嘴嗎？」

當拜登將話題拉回墮胎權，川普仍頻頻打斷他，讓拜登氣得問他，「唐納德，你可以安靜一下嗎？」但川普絲毫不受影響，不僅繼續插嘴，還拒絕主持人對他的提問、嘲笑拜登在黨內初選僅以微幅優勢勝出，令拜登忍不住問觀眾，「各位，你們知道這個小丑在幹麼嗎？」

▲ 川普與拜登即將再次辯論。（組圖／路透）

據CBS當時統計，川普在90分鐘內打斷拜登多達73次， 讓拜登忍無可忍，一邊對川普大喊，「你可以閉嘴嗎，老兄？」一邊無奈搖頭的片段令許多觀眾印象深刻。而這其實是川普慣用的策略，2016年和希拉蕊的首場辯論也插嘴51次。

川普豪不避諱人身攻擊，包括譏諷拜登說錯自己出身的大學、畢業成績排名太低，「喬，你一點也不聰明」；在拜登談及早逝的長子博（Beau）時則將炮火對準他的么子杭特（Hunter），提及他2014年因涉毒被踢出美軍，「你是說杭特嗎？我不認識博，但我知道杭特，他被軍隊開除了」。

而在辯論會最後，當主持人要求他們承諾在選舉結果得到獨立認證前不會自行宣布當選，並敦促支持者保持冷靜時，拜登做出明確承諾，川普卻表示拒絕，反而鼓勵支持者關注民調及監督選舉舞弊。而川普後來在選舉中落敗，但從未承認敗選。且在辯論後結束僅3個多月後，川粉為抗議選舉結果引發2021年1月6日的國會暴動。