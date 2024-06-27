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川普拜登辯論5大看點！民調持續緊咬　「進攻vs防守」定調選情

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲拜登、川普本屆大選第一場辯論會將登場。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選第一場電視辯論會將於美東時間6月27日晚間9時（台灣時間6月28日上午9時）登場。ABC News指出，隨著拜登與川普民調持續緊咬，辯論會將成為2人「獲取優勢」的大好機會，該報也整理出5大看點。

1、是否出現突破？

選民對於2位候選人是否適任的疑慮，將成為辯論會的關注焦點。策略師們表示，如果表現強勁，可能有助於緩解人們對於年齡的擔憂，但若嚴重失言，可能破壞在11月勝選的機會。

81歲的拜登是美國史上最年長的總統，精神敏銳度持續遭受對手攻擊。共和黨資深策略師科切爾（David Kochel）直言，他屆時不能結巴，也不能失神、失去專注力，「因為他只需要搞砸一次，就會被永遠記住。」

儘管78歲的川普近期也出現一連串失誤，包括混淆或忘記人們的名字等，但民調顯示，人們比較不擔心他的心理健康狀態。

▼2020年大選期間，川普與拜登在辯論會上交鋒。（圖／路透）

▲▼川普&拜登在總統競選辯論最終場。（圖／路透）

2、品格與政策？

拜登多次把川普形容為「對民主的威脅」，並且提出「封口費案」定罪判決、2021年國會暴動事件作為佐證。此外，他也在移民問題、墮胎爭議、新冠時期經濟衰退等方面抨擊川普。

與此同時，川普猛打拜登的年紀，同時狠咬其次子杭特（Hunter Biden）非法持槍案被定罪一事。他稱呼總統是「拜登犯罪家族」的首腦，指控政府貪汙但沒有提出證據，並且強調選民對於通膨及邊境問題的不滿。

3、誰進攻？誰防守？

傳統上，競選連任的總統會處於「防守」態勢，不斷強調過去幾年的政績，而踢館候選人則是處於「進攻」態勢，不斷挑戰現任者。

由於本屆2名候選人都曾入主白宮，目前尚不清楚誰防守、誰進攻，但在台上表現優秀的進攻者，更可能為選情加分。

4、時間很早

根據往年經驗，大部分選民直到9月第一個星期一的勞動節，才會開始關注11月5日的大選。今年首場電視辯論會的時間特別早，對於投票結果的影響力如何，專家抱持兩極看法。

▼儘管2人在2020年就曾交鋒，但這次辯論會的新規定，也可能帶來影響。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統候選人川普與拜登30日展開電視辯論。（圖／達志影像／美聯社）

一些策略師猜測，辯論會時間點提早，能夠在選民認真關注之前「定調」整場大選。共和黨策略師科南特（Alex Conant）表示，拜登迫切把大選描繪成「一個選擇」而非「一次投票」，而川普正在尋找致命一擊的機會。

不過，另一些策略師認為，辯論會上發生的事情，很快就會被不斷上演的新聞事件沖淡。共和黨民調專家布利澤（Robert Blizzard）比喻，這場大選「還有很多球道可以打」，「很難看出會有什麼巨大轉變或大事件。」

5、新規定對誰有利？

這場辯論會由CNN主辦，但也出現一些史無前例的新規定，例如未輪到發言權的候選人麥克風會靜音，不開放選民入場聆聽、歡呼或嘲諷，因此被預期情況較溫和。

2黨幕僚的觀點是，新規則對拜登較有利，因為這將奪走川普取悅觀眾、不斷插嘴的能力。不過，共和黨人也希望，新規定可以讓川普看起來「不那麼像是一個惡霸」。

前副總統彭斯（Mike Pence）的策略師索爾茨曼（Chip Saltsman）形容，川普在辯論會上是「毫無爭議、不曾敗北的插嘴之王」，也熱愛與觀眾互動，因此隨著規則改變，很難預測他的現場表現。

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