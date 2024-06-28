川普、拜登辯論將登場！　選舉專家預測：總統大選「贏家是他」

▲川普與拜登的首場電視辯論，將於美東時間27日晚間9時登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）的首場電視辯論，將於美東時間6月27日晚間9時（台灣時間6月28日上午9時）登場。知名選舉數據分析師席佛（Nate Silver）公布最新預測指出，川普可能會在11月的大選中勝出。

根據《紐約郵報》報導，席佛近日公布2024總統大選預測模型，結果顯示，儘管兩人在普選票的差距僅0.1％，但川普在至關重要的選舉人團投票中獲勝機率為65.7％，平均應可拿下287.2張選票，遠超過勝選所需的270張；拜登在選舉人票的勝選機率僅33.7％。

席佛表示，「勝算更大的候選人（川普）並不是我希望獲勝的候選人（拜登）。」他提到，如果選舉人票與普選票的差距與2016或2020年雷同，拜登在普選票打平的情況下將面臨大麻煩。

席佛指出，拜登面臨的最大問題是他需要在4年前全拿下的搖擺州再次獲勝，「如果拜登輸掉喬治亞州、亞利桑那州和內華達州，目前他在以上每個州都嚴重落後，他就需要贏得密西根州、威斯康辛州和賓州。」

在預測模型中，拜登有54%的機會至少贏得其中一個州，但他贏得全部3個州的機率僅為32%。席佛在本月初就對拜登的前景發出嚴峻警告，甚至要求拜登考慮是否應該退出競選。