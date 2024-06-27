　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

▲覺宗宏醫師驚傳猝逝。（圖／翻攝自YouTube／健康日記）

▲覺宗宏醫師驚傳猝逝。（圖／翻攝自YouTube／健康日記）

記者閔文昱／綜合報導

台灣知名中醫師覺宗宏近日驚傳猝逝，覺世中醫診所今（27日）也在臉書證實，覺宗宏醫師21日與家人前往日本旅遊途中，因突發性心臟病症離世。消息一出，震驚中醫界。

覺世中醫診所27日在臉書發出公告，覺宗宏醫師6/21（五）與家人前往日本旅遊途中，因突發性心臟病症離世，「覺宗宏醫師行醫多年，救人無數，用盡生命力量，集結中西醫智慧，對症下藥，幫助眾多患者重返健康生活，身後留下獨門珍貴，無價至寶的各式藥方，將傳承覺世中醫診所醫師群。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

覺世中醫診所也指出，覺宗宏醫師醫術精湛，智慧結晶後繼有人，覺世中醫診所將以覺宗宏醫師仁心濟世的精神起誓，繼承覺醫師志業，陪伴患者度過苦厄，找回明朗健康的人生。

對此，在臉書擁有4.4萬追蹤的徐國峰醫師也發文悼念，覺宗宏醫師未到40突發猝死，2人曾在10幾年前一同在台北長庚醫院中醫部實習，對方總是特別照顧他這個從中國醫來的兄弟，日夜操勞於診間，無怨無悔，這輩子都是心血皆奉獻於患者。

徐國峰感嘆，覺宗宏的一生是光明的燈塔，為醫學進步完全燃燒自己，每一刻的努力不懈都是為了醫學進步，每一份的關懷真切都是患者真誠感恩，「如今，星辰殞落，醫界同道心碎，他留下的，是無盡的感激與敬仰，他的醫學之夢，將在我們心中延續。這一生，雖短暫，卻無比燦爛。」

ET快訊
曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危　家人求打氣
快訊／北投皇池溫泉偷拍外流案　被告收押！
快訊／知名中醫師「突發心臟病」猝逝！
快訊／狂轟招待所18槍　光頭槍手收押
明起午後雷雨擴大「降雨熱區曝」　未來一周2地最燒
最年輕獅子會會長曝光！19歲女大生：爸爸讓我看看不一樣的世界
快訊／14台灣人在峇里島被捕！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危　家人求集氣

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

最年輕獅子會會長曝光！19歲女大生：爸爸讓我看看不一樣的世界

食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

財氣沖天！4生肖小暑後「錢途大開」　鼠、猴社交帶來新機遇

快訊／板橋「無預警停電」11428戶受影響　台電30分鐘內修復完成

快訊／大雷雨來襲！7縣市傍晚起「對流雨彈開炸」　最新警戒區域曝

孝姪照顧她晚年　姑姑想給千萬遺產「這原因」全進國庫…律師揭3解方

商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

公婆贊助百萬買房…遭小叔放生竟「轉頭討錢」媳氣炸　網一面倒：快還

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

快訊／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危　家人求集氣

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

最年輕獅子會會長曝光！19歲女大生：爸爸讓我看看不一樣的世界

食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

財氣沖天！4生肖小暑後「錢途大開」　鼠、猴社交帶來新機遇

快訊／板橋「無預警停電」11428戶受影響　台電30分鐘內修復完成

快訊／大雷雨來襲！7縣市傍晚起「對流雨彈開炸」　最新警戒區域曝

孝姪照顧她晚年　姑姑想給千萬遺產「這原因」全進國庫…律師揭3解方

商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

公婆贊助百萬買房…遭小叔放生竟「轉頭討錢」媳氣炸　網一面倒：快還

快訊／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危　家人求集氣

Yuri遭爆出走樂天首發聲！　「找不到理由留下」內幕全說了

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

快訊／百萬奧古斯塔重機飆速！路口撞機車釀3傷　轎車衰被波及

北投皇池溫泉偷拍案　士檢聲押被告獲准

4個香港必買小眾牌！小資價格入Cafuné質感包、Jennie針織套裝超萌

10年後想成為怎樣的自己？4個問題「先考慮失敗再做決定」

石門水庫驚傳有人落水　男子被救上岸明顯死亡

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

施工方挺2樓上個月還嗆「你走了，大家放鞭炮慶祝」

施工方「挺2樓屋主」道歉了！

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

40歲男70萬「娶18歲越南妻」　兩派吵翻：買生育工具

寵物店老闆身亡　巴毛律師勸：別太相信人性

遭車撞紀錄20次↑！「阿彌陀佛姐」身世曝

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

專家揭鮭魚1烹煮法犯大忌：營養流失且致癌

38度高溫！高雄驚見「藏鏡人」包緊緊打掃　網喊想買　

「2種服飾」超流行！胸部大卻無法穿

更多熱門

相關新聞

內湖愛爸陳屍寵物店　民眾獻花鞠躬致意

內湖愛爸陳屍寵物店　民眾獻花鞠躬致意

北市內湖一名寵物店老闆因無法取得2樓鄰居同意，拿不到合法營業登記，遲遲無法開業，疑因扛不住租金、薪水等巨大壓力，昨（26日）在店內輕生過世，引發許多網友不捨。而寵物店附近有2位居民看到新聞後，也前來寵物店哀悼，默默在角落放上一束鮮花並鞠躬致意。

高溫火氣大！中醫師激推「降火氣」飲食

高溫火氣大！中醫師激推「降火氣」飲食

生前超疼妹妹！黑狗角妹因病去世

生前超疼妹妹！黑狗角妹因病去世

「我是妹妹狗」白博美睡夢中離世

「我是妹妹狗」白博美睡夢中離世

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

關鍵字：

覺宗宏中醫師突發猝死醫學界哀悼

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

自爆鄉代老婆不倫分局長　花蓮議員被妻斬手噴血

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

施工方挺2樓上個月還嗆「你走了，大家放鞭炮慶祝」

施工方「挺2樓屋主」道歉了！

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面