知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

▲覺宗宏醫師驚傳猝逝。（圖／翻攝自YouTube／健康日記）

記者閔文昱／綜合報導

台灣知名中醫師覺宗宏近日驚傳猝逝，覺世中醫診所今（27日）也在臉書證實，覺宗宏醫師21日與家人前往日本旅遊途中，因突發性心臟病症離世。消息一出，震驚中醫界。

覺世中醫診所27日在臉書發出公告，覺宗宏醫師6/21（五）與家人前往日本旅遊途中，因突發性心臟病症離世，「覺宗宏醫師行醫多年，救人無數，用盡生命力量，集結中西醫智慧，對症下藥，幫助眾多患者重返健康生活，身後留下獨門珍貴，無價至寶的各式藥方，將傳承覺世中醫診所醫師群。」

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覺世中醫診所也指出，覺宗宏醫師醫術精湛，智慧結晶後繼有人，覺世中醫診所將以覺宗宏醫師仁心濟世的精神起誓，繼承覺醫師志業，陪伴患者度過苦厄，找回明朗健康的人生。

對此，在臉書擁有4.4萬追蹤的徐國峰醫師也發文悼念，覺宗宏醫師未到40突發猝死，2人曾在10幾年前一同在台北長庚醫院中醫部實習，對方總是特別照顧他這個從中國醫來的兄弟，日夜操勞於診間，無怨無悔，這輩子都是心血皆奉獻於患者。

徐國峰感嘆，覺宗宏的一生是光明的燈塔，為醫學進步完全燃燒自己，每一刻的努力不懈都是為了醫學進步，每一份的關懷真切都是患者真誠感恩，「如今，星辰殞落，醫界同道心碎，他留下的，是無盡的感激與敬仰，他的醫學之夢，將在我們心中延續。這一生，雖短暫，卻無比燦爛。」