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「2樓你會有報應！」寵物店老闆身亡　巴毛律師勸：不要太相信人性

▲內湖某寵物店老闆被同居人發現身亡，警方封鎖現場調查。（圖／記者張君豪攝） 

▲內湖某寵物店老闆被同居人發現身亡。（圖／記者張君豪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市內湖區星雲街26日發生一起男子死亡案件，有民眾在社群軟體上透露，男子經營寵物美容店，期間曾幫鄰居墊付修理陽台的費用，但事後對方卻失聯，該男疑似因經濟壓力過大而輕生。稍早巴毛律師陳宇安就發文透露。過世的老闆是她的朋友，大家真的不要太相信人性，「一定要白紙黑字寫下條件」。

有民眾透過社群軟體透露，死者經營寵物美容店，先前為徵求整棟樓層和左鄰右舍同意開店，所以期間有先幫鄰居墊付修理陽台的費用。然而，要求維修住家環境的鄰居事後卻失聯，該男疑似因墊付裝潢費用、經濟壓力過大而輕生。

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據了解，死者很有愛心，曾救過不少流浪貓、流浪狗，他也是因為太愛毛小孩才會開寵物美容店。

老闆的大女兒後來也在Threads上發文表示，父親（死者）壓力太大，且有長期的慢性疾病、失眠問題，所以25日晚上幫她過完生日後，26日凌晨在店內輕生。她透露，因為無法合法經營寵物美容店的時間長達半年，他們的生活開銷入不敷出，雖然樓上的同意書實在找不到人簽，但他們決定休息一個禮拜後繼續開店，不會向二樓妥協。

針對此事，陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」上發文透露，過世的老闆是她的朋友，「在這邊提醒大家不要像他一樣太相信人性，傻傻幫人修陽台，一定要白紙黑字寫下條件」，否則相信對方是好人，結果人家卻不留活路。

陳宇安也說，老闆其實找了很多人幫忙，無奈「議員、立委，都沒有用」。她還透露，她是因為助理早上看節目，「我湊過去看才發現是他」，願對方一路好走，「至於二樓的，你自然會有報應」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

本文經粉專「巴毛律師混酥團」授權引用

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