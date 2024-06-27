曾助寵物店老闆「民事角度有解」！黑心律師1個月前喊：望好報

▲內湖某寵物店老闆被同居人發現身亡。（圖／記者張君豪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市內湖一名寵物店老闆因2樓屋主失聯，拿不到合法營業登記，遲遲無法開業，似乎因扛不住租金、薪水等壓力，昨（26日）在店內輕生，消息震驚眾人。事實上，網紅「黑心律師」楊律師曾在一個多月前發文，「台北市土地使用分區管制自治條例，我不熟，但從民事法的角度來看，是有解的」，如今卻發生憾事，令人不勝唏噓。

網紅「黑心律師」楊律師曾在5月12日發文，提到他看新聞時，看到寵物店花幾百萬裝潢好，但無法營業，似乎是因台北市土地使用分區管制自治條例規定，該處若要開寵物店，必須有隔壁和樓上屋主書面同意。而樓上屋主似曾喊價「幫我修陽台，我就簽同意書」，老闆答應出錢、幫忙修好陽台後，對方卻不接電話，老闆每天燒錢，只能借錢渡日，受不了才動怒大鬧。

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黑心律師直呼，自己不熟台北市土地使用分區管制自治條例，「但從民事法的角度來看，是有解的」，給出2步建議：「第一步是立刻對樓上屋主起訴，請求屋主必須書面同意，理由為屋主曾經答應『幫我修陽台，我就簽同意書』，這本質上就是『契約』，並附上LINE對話截圖，並附上修陽台的估價單及付款單據及完工後照片。」

他解釋，上述間接證據很有說服力，所以勝算很高，第一審判決後，屋主不可能上訴，所以很快就會判決確定，「依強制執行法第130條規定，這張判決書就等於屋主的同意書，然後就能去申請相關的登記或許可了，就能合法營業了」。第二步則是向屋主起訴，請求損害賠償，從修好陽台到合法營業，這段期間的營業損失都要向樓上屋主求償。

當時，黑心律師還表示，「認識那位寵物店老闆的人，可以把這文章傳給他，希望每個愛貓愛狗的人都能有好報」，沒想到一個多月後傳出憾事，令人不勝唏噓。