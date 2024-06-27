被迫停業慘虧半年！寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」

▲內湖某寵物店老闆被同居人發現身亡。（圖／記者張君豪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市內湖一名寵物店老闆因2樓屋主失聯，遲遲無法開業，似乎因扛不住租金、薪水等巨大壓力，昨（26日）在店內輕生，消息引發議論。Threads上稍早出現一篇貼文，發文者自稱是老闆的大女兒，透露父親實在是壓力太大，加上長期的慢性疾病、失眠問題，最終選擇離開，但他們決定繼續營業，「絕不向二樓妥協。」

「發生了一件很難過的事情。」上午10點45分，老闆的大女兒在Threads發文，指出父親（老闆）實在是壓力太大，也因為長期的慢性疾病（三高、糖尿病）和失眠問題，25日晚上幫她提前過完生日後，在26日凌晨在店內輕生。

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她指出，因為沒辦法合法營業時間長達半年了，他們的生活開銷入不敷出，樓上的同意書找不到人簽，「所以我們決定在休息一個禮拜後繼續營業，絕不向二樓妥協。」感謝大家的支持與幫助。

貼文曝光網友全炸鍋，不少人留言打氣，「如果有網路賣場的話，麻煩通知我，希望能網路購買支持你們」、「辛苦了，加油！祝福之後開店順順利利。」還有網友氣呼，「二樓透過欺騙你們幫他修繕就給同意書，這件事記得去提告民法的不當得利，甚至可以研究刑法上能不能提告，絕對不要放過那個人。」

據了解，該老闆熱愛毛孩，因此租下內湖區開立寵物店，但依據法規，要開業需要整棟樓住戶、左鄰右舍一致同意才能經營，老闆因此挨家挨戶說明原由，一一取得鄰居同意，唯獨正上方2樓屋主開出條件，要免費修補他家陽台前後面的破洞，才願意簽同意書。

老闆沒多想一口答應，未料裝潢完成後，2樓住戶卻直接失蹤，導致營業登記遲遲下不來，1樓寵物店面長時間閒置，幾乎成了廢墟。鄰近住戶當時透露，老闆花了4、500萬裝潢整理寵物店，卻因2樓住戶失聯，導致無法營業，但每月仍要支出租金、養家、薪資等開銷，壓力相當巨大。

老闆曾在5月11日深夜情緒崩潰，走上街頭怒吼，還驚動警方到場，並登上新聞版面。未料事隔一個多月，竟傳出老闆在店內輕生消息。據悉，同居人當時聽聞狗叫聲而下樓查看，赫然發現老闆竟選擇輕生，嚇得急忙報案，但警方到場時，老闆已經明顯死亡，初判無外力介入，全案將報請士林地檢署辦理刑事相驗。

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