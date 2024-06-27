老闆陳屍寵物店…2F屋主怒控「顛倒是非」！曝：修繕是自行出資

▲寵物店老闆上個月曾情緒失控上街怒吼，求2樓放一條生路。（資料圖／z.h_______65提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市內湖區星雲街26日發生一起死亡事件！據了解，該名死者為寵物店老闆，疑似重砸500萬元後，卻因2樓屋主失聯，導致營業登記下不來，遲遲無法開業，他上月還曾情緒失控上街怒吼、求2樓放一條生路，死訊曝光後引發社會關注。而針對這起紛爭，二樓屋主早在5月18日便提出5點回應，全文如下。

▲內湖某寵物店老闆被同居人發現身亡，警方封鎖現場調查。（圖／記者張君豪攝）

這是二樓屋主發给一樓的訊息

近日看到星雲街XX號1樓租戶李小姐於媒體上之陳述，惟有諸多不實，爰回應如下：

一、我們XX號2樓住戶從來沒有以同意簽署同意書作為條件，藉此要求李小姐幫忙施作側牆缝隙填補，以及後面防火巷的牆壁補強等工程，以上修缮工程都是XX號2樓住戶自行出資請蜘蛛人吊掛進行，請勿在媒體面前混淆視聽、顛倒是非。

二、都發局有關單位告知，自由法治社會，沒有任何人可以強迫他人簽署同意書，不簽同意書是XX號2樓住戶經再考慮的決定，請尊重住戶的決定。

三、況且，XX號1樓租客李小姐你在未取得住戶書面同意書前，即開始進行裝修，待裝修完畢後便以「已斥資百萬裝潢、還有小孩要養」等理由，強硬要求XX號2樓住戶必須簽署同意書给你，此舉無異是先斬後奏，強迫XX號2樓住戶就範。

四、你個人在開設寵物店前未查明相關法規，未依合法程序先取得書面同意書後再進行裝潢，明顯是你個人疏失所造成，卻反過頭來怪罪XX號2樓住戶，甚至在媒體上面帶風向，嚴重影響XX號2樓住戶之居住安寧，實不可取。

五、謹此告知XX號1樓租戶李小姐尊重XX號2樓住戶之決定，並請自重切勿再散播不實訊息。

▲寵物店老闆輕生亡，引發外界關注，2樓屋主回應。（圖／記者張君豪翻攝）

而Threads上也有自稱「工程團隊」的網友回應此事，稱外牆工程是由他們施作的，「這新聞中的業主怎麼我都不認識呢？十幾萬，我怎麼沒有收到呢？」，PO文者稱，是二樓業主透過朋友找團隊施作工程，與一樓根本毫無關係，「工程施作照片我們都有保留，已經建議二樓業主提告，我方將提供所有事證」，請網友勿聽信單方造謠言論。

▲有自稱是工程團隊的民眾在Threads上發文，表示是二樓業主找他們來施工，與一樓並無關係。（圖／翻攝自Threads）

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