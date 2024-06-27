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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹市年繳2900億稅僅分回100億　高虹安為財劃法拜會民眾黨團

▲▼民眾黨召開歡迎新竹市長高虹安記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨團歡迎新竹市長高虹安回娘家。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

財劃法修法近來討論熱烈，新竹市長高虹安27日特別北上立法院拜會民眾黨團、國民黨團，針對財劃法的修法表達新竹市政府的立場。她提到，新竹市民一年上繳的國稅高達將近2900億元，但配回的統籌分配款只有100億、配回率僅3.5%，相較全國各縣市平均配回率可以達141%，對新竹市民來說，會感覺上繳很多國稅，但很可惜在中央財劃法統籌分配款的比例上，沒有得到相對應對於財政努力的貢獻。

高虹安說，今天來到立法院是受新竹市議員的邀請，很多位議員都針對這次現行財劃法修法表達高度擔憂跟關心。高指出，新竹市民的所得跟繳稅都相當高，一年上繳的國稅高達將近2900億，但配回的統籌分配款只有100億，所以配回率算起來只有3.5%。

高虹安說，相較於全國各縣市平均配回率可以達141%，對新竹市民來說，長年都會覺得上繳很多國稅，也對台灣經濟有相當重要的影響，可是非常可惜的是，在中央財劃法統籌分配款的比例上，卻沒有得到相對應對於財政努力的貢獻。

高虹安表示，所以在這件事情上，現行立法院剛好在討論很多財政的修法，其中財劃法修法各黨團都有提版本，所以當時陳香君處長也有到個黨團拜會，就各黨團的修法版本也提出新竹市政府的建議；同時因為立法院在開會時，新竹市政府應該也是現場最高層級，是秘書長前往立院，不管是在公聽會或委員會都有發聲。

高虹安說，現在立法院進度是，希望下會期行政院能提出版本對案，而這段期間，又接到議員陳情，希望可以陪同他們一起來到立法院倡議，今天排了兩個時段會議，先到民眾黨團，等一下會再前往國民黨團做倡議。

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