藍白磨刀霍霍要查光電弊案　民進黨團：國民黨才是弊端最大來源

▲民進黨立院黨團召開「國會擴權查誰的弊 光電弊案是藍不是綠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革法案生效後藍白誓言查弊，除了疫苗、超思雞蛋，也瞄準光電案。民進黨團27日召開記者會回應，目前遭檢調調查的，都是國民黨的人，還說要查弊，查的到底是誰的弊？國民黨才是弊端最大來源。

民進黨團幹事長吳思瑤說，國會依憲法職權，要行使調查權有相關規定去制約，不是包山包海，先射箭再畫靶，看到這段時間藍白立委，口中的弊案都扯光電、雞蛋、疫苗，但如雞蛋的案子，民眾黨團總召黃國昌連算數都搞錯，拿算錯的資料指控政府有弊案；再如疫苗，檢調已偵辦終結，藍白還是說有弊端要查。

吳思瑤表示，今天要跟大家分析探討的就是另一個藍白要查的光電，這到底是誰的弊案？用具體案件來看，光電其實就是國民黨的政治相關人員涉入，他們是始作俑者。

吳思瑤指出，前國民黨立委廖國棟主任洪天盛，他2019年涉及綠能弊案，收賄高達數百萬，最新消息是他被北檢限制出境；2020年的國民黨立委鄭天財前執行長張騰龍涉漁電共生案，白手套行賄，被羈押禁見；國民黨的議長沈宗隆涉綠能弊案，收賄高達2600萬，他個人坦承犯行，這些都是國民黨涉案；還有國民黨團總召傅崐萁常提的八八槍擊案，在他口中這個綠能弊案是民進黨弊案，但一審被判有罪的是王文宗，是國民黨中央委員，為何到今天為止國民黨還敢手指別人帶風向，造謠抹黑？事實會說話，藍營的這些都是檢調認證的真實弊案。

民進黨團副幹事長洪申翰說，再生能源是台灣未來，卻被貼上標籤拉進政黨鬥爭，這讓很多產業界的人憂心，為什麼遇到在野黨就要被羞辱，民進黨是最大力推動的政黨，也因為如此重視，所以對於衍生出來的弊案，態度就是嚴查嚴辦，不會護短，不像藍白，但沒想到一查出來，都是國民黨的地方勢力，國民黨才是弊端最大來源，希望在野黨不要再消費綠能，不要扼殺台灣產業的競爭力，希望在野黨一起努力，現在這種態度只是在害死台灣。