民調／印象最好立委前時力「雙黃」上榜　一綠委被評監督政府最有力

▲黃捷、黃國昌。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

《菱傳媒》今（26日）於立法院召開記者會，公布「未來政治領袖調查」，民進黨立委林俊憲、民眾黨立委張啓楷、國民黨立委謝龍介也出席，根據調查結果，在縣市首長部分，高雄市長陳其邁在印象、施政績效、影響力及未來發展都遙遙領先其他縣市首長。立委部分，綠委黃捷、蘇巧慧、白委黃國昌也在印象最好立委中榜上有名，調查也顯示，民眾認為監督行政機關最有力前兩名分別為綠委王世堅、白委黃國昌。

本次記者會上公布第一波「縣市首長組」和「立法委員組」的調查結果。其中縣市長組包括副市長在內共調查24人，其中在第一項指標「印象最好」部分，調查結果顯示，第一名是拿到48.6%的民進黨高雄市長陳其邁、第二名是14.0%的國民黨台中市長盧秀燕、第三名是6.5%的國民黨雲林縣長張麗善。

第二項指標「施政績效」部分，前三名同樣依序是陳其邁的48.9%、盧秀燕的14.8%、張麗善的6.7%；第三項指標「務實穩定展現影響力」部分，陳其邁和盧秀燕仍然分居一、二名，分別拿到47.5%和13.6%，不過，第三名換成6.6%的民眾黨新竹市長高虹安。至於第四項指標「未來發展」，陳其邁仍以49.0%居首位、盧秀燕17.2%居次、第三名改成國民黨台北市長蔣萬安，拿下11.3%。

《菱傳媒》分析，民進黨高雄市長陳其邁在各項目調查中均名列前茅，顯示其在印象、施政績效、務實穩定性和未來發展等方面均獲得高度認可。國民黨台中市長盧秀燕雖然在各項目中穩居第二，顯示出穩定的表現，但與第一名差距很遠。

至於立法委員組方面，共調查35人。調查顯示，在第一項指標「印象最好」部分，第一名是民進黨立委黃捷的12.5%、第二名民進黨立委蘇巧慧的10.1%、第三名則為民眾黨立委黃國昌的9.7%；第二項指標「有力監督行政機關」部分，第一名是民進黨立委王世堅的16.0%、第二名是民眾黨團總召黃國昌的14.6%、第三名是民進黨黃捷的8.6%。

第三項指標「立法院政策影響力」部分，第一名變成民進黨團總召柯建銘的21.0%、立法院長韓國瑜以20.5%居次、國民黨立委傅崐萁則以12.4%位居第三。第四項指標「未來發展」部分，黃捷以17.1%拿到第一、第二名是蘇巧慧的14.3%、黃國昌以8.9%位居第三。

《菱傳媒》分析，民進黨的表現突出，其中，以30歲最年輕之姿當選立委的黃捷，在整體印象和未來發展方面均排名第一，顯示她進入國會後，展現出強大影響力和潛力；王世堅仍維持市議會時期的辛辣問政風格，因此在監督行政機關方面表現突出。國民黨方面，立法院長韓國瑜在政策影響力和未來發展方面得到好評；近期仇恨值最高的民眾黨團總召黃國昌，在監督行政機關和政策影響力方面，仍然有不錯表現。

《菱傳媒》委託皮爾森數據公司負責執行並設計問卷，展開了「未來政治領袖聲望調查計畫」，採用了二階段評比方式，第一波調查針對縣市首長、立法委員、府院內閣成員、三黨主席等100位政治人物，以「印象最好」、「施政績效」、「務實穩定展現影響力」，以及「未來發展」等四項指標，調查全台灣年滿18歲以上之網路人口。時間從2024年5月28日至2024年6月5日，共計進行9天，當中有效樣本為3083份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.76%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

至於樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2024年4月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。