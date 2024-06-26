黃國昌爆綠能國家隊出包！聯合再生違約　蘭指部用「陸製光電設備」

▲黃國昌召開「綠能國家隊竟在軍事要塞使用中國光電設備」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌26日揭發，陸軍蘭陽地區指揮部（蘭指部）的光電標租案，竟被「綠能國家隊」聯合再生集團旗下的永梁公司，違約裝上中國製的太陽能逆變器；而國防部代表也當場承認確實有疏失，將依照合約請廠商1個月內更換，但黃國昌表態不能接受，要求採取最嚴肅態度與罰則。

黃國昌上午召開「綠能國家隊竟在軍事要塞使用中國光電設備」記者會，表示2017年立院曾被踢爆所裝設的光電板逆變器為中國華為製造，引發社會譁然，當時立委蔡易餘與陳柏惟曾出來召開記者會，應禁用中國逆變器，避免嚴重的國安漏洞，但令人不敢置信的是，由國發基金投資近30億的聯合再生，打著綠能國家隊招牌，竟然在我國軍事要塞使用中國光電設備。

黃國昌提及，在聯合再生旗下永梁公司得標的蘭指部光電標租案中，根據永梁與蘭指部所簽訂的契約，就已白紙黑字明訂「不得轉包」，也「不允許使用大陸地區產品」，甚至永梁評選會議時，也承諾使用國內領導品牌的變流器，但他接獲檢舉，永梁不僅違約轉包，還違約裝上中國製的太陽能逆變器。

黃國昌進一步出示照片，在國防部的同仁陪同下，25日親自到現場勘查，蘭指部總共有44台逆變器，每一台逆變器大剌剌地標示「made in China」。

▲國防部使用中國製逆變器。（圖／民眾黨立委黃國昌辦公室提供，下同）

黃國昌痛批，契約白紙黑字的規定，聯合再生還能如此視若無睹，是因為聯合再生董事長洪傳獻是蔡英文全國綠能產業後援會長，包含現任總統府秘書長潘孟安、交通部長李孟諺、前政務委員張景森都是其座上賓，所以聯合再生「靠勢」政治後台很硬，就可以如此恣意妄為？

黃國昌質疑，如此明顯的標示「made in China」，今年2月到底是怎麼驗收通過的？要求國防部徹查到底，也要全面清查，到底還有多少光電標租案使用中國製產品，並對如此惡質的不肖廠商，要依約追究責任。黃國昌也要國發會站出來說清楚，國家是聯合再生第一大股東，拿納稅人的錢去投資的公司，竟搞出如此荒腔走板的事，國發會派進去的董事是都在睡覺嗎？

而出席記者會的國防部代表也承認，確實有疏失，會虛心檢討，並依照合約請廠商一個月內更換，若未更換，會終止契約或是沒收履約保證金，也承諾會全面清查，並檢討驗收程序。

不過，對於國防部僅要求廠商一個月內更換，黃國昌表達完全不能接受，他要求國防部對於無視國家安全的不肖廠商，應採取最嚴肅的態度以及最嚴厲的罰則，否則以後廠商就有樣學樣，被抓包違約，只要更換就沒事。