今夏來台南一「鹽」為定　2024岸內製片所揭曉20組新星名單

▲台南市文化局公布岸內製片所首次登場之20組新星名單揭曉。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

岸內製片所首次登場，20組新星名單揭曉！為使初試啼聲的影視產業新秀，熟悉岸內影視基地的各項場景與設施，培育屬於南台灣影視產業的發展能量與人才。

台南市文化局首次推出「2024岸內製片所」活動，並獲客家電視台及國家人權博物館大力支持，並贊助重要獎項，總獎金高達60萬元。此次共邀請20組青年拍攝團隊，於鹽水區岸內影視基地內展開拍攝，並預定暑假期間7月份正式開拍，精彩作品敬請期待。

「2024岸內製片所」入選名單正式揭曉，評審團對各作品給予高度評價，並期待其帶來的創作成果。本次入選作品不僅展示了豐富的創意，更凸顯了卓越的製作水準。部分作品設定獨特的年代背景，彰顯了強大的獨創性和出色的執行力；也有些突顯了創作者個性化的表達方式，並巧妙地運用拍攝環境，贏得了評審的青睞。另有作品將場景與移工題材結合，以音樂劇形式呈現，引人期待。

此外，部分作品主題明確，融入了深刻的人權議題；也有藉由重演、檔案及動畫的結合，探討了白色恐怖議題，展現歷史與創新間的特色融合。在場景的運用上，也有作品改編真人故事，呈現出特別的藝術風格。另有將劇情片與實驗片巧妙結合，展示前所未有的新意；也有以污染為靈感，融合民間傳說，成為特有的題材設計；其中也有以治水意象的民俗故事為背景，通過動畫與劇場形式展現奇幻風格。

台南市政府文化局謝仕淵局長表示：本次活動中，吸引來自多所大專院校的影視新星踴躍報名，包括來自香港的優秀學子。此次入選作品中皆展現了多樣化的創作風貌和具深度的內容展現，相信這些才華橫溢的學子能進一步發展創作技能，為影視界帶來新視野和想像力，為岸內影視基地注入更多驚喜和啟發，推動其蓬勃發展。

入選名單（共20組）：Electric eels《拒絕演化》、Feda《珍惜》、Lace《裙襬上的蕾絲邊》、Rabbit Hole《Cross Channel》、上岸吧《古城奇事》。白河plus《新生重建》、光昀《杜鵑花山野中的蝴蝶》、如果出事導演全責《愛在畫筆與舞步間》、

我思故我在《人在做》、我獨自一人《憶夢踏尋》、拍片考察《遊人猶魂》、急水區鹽水雞《水身地》、神農擺尾《深耕》、神機妙算《拾陸歲的承諾》、梅想到會拍《怕狗的女人》、莉可妮/Lyconi《也無風雨》、間諜愛情＋＋9《間諜＋＋9》、陽台《時空旅魂》、靠片B級制影所《魚塭怪妖》、鹽必昇《越獄盼客》；備選名單（3組）依序通知：樂樂牙《寶寶奇幻之旅》、梅花《跟蹤遊戲》、大家沒ㄐㄐ《受壓迫的新苗》。