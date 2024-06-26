關帝港開基武廟捐贈台南市消防局防護裝備　提升救護人員防護

▲台南市消防局於26日接受關帝港開基武廟捐贈的防切割防刺防彈衣及戰術防割手套，這些裝備將供第一線救護人員在出勤行為急症案件時使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於26日接受關帝港開基武廟捐贈的防切割防刺防彈衣及戰術防割手套，這些裝備將供第一線救護人員在出勤行為急症案件時使用，能讓危機處理小組（Crisis Intervention Team）的成員防護能力更上一層樓。

消防局計劃未來推行戰術緊急傷患照護（Tactical Emergency Casualty Care），這些裝備將成為不可或缺的重要資源。

消防局長李明峯表示，救護人員在處理急症案件時，常面臨高度風險。這次接受的防護裝備，不僅能有效提升人員的安全，也能讓他們在執行任務時更加專注和自信。李局長強調：「救護人員的安全是我們的首要任務，這批裝備的到來，無疑是對我們工作的巨大支持。」



台南市長黃偉哲對關帝港開基武廟的捐贈表示衷心感謝。他指出，開基武廟的善舉不僅顯示出對救護人員的關懷，也體現了社會對公共安全的重視。黃市長說：「救護人員的防護裝備至關重要，這次捐贈大大提升了我們應對各種緊急情況的能力。我代表全體市民感謝開基武廟的支持和慷慨，這對我們的救護工作意義深遠。」

此次捐贈儀式在關帝港開基武廟隆重舉行，現場氣氛熱烈。關帝港開基武廟的主任委員顏教本表示，過去曾經捐贈消防局災情勘查車使用，去年也捐贈推床及超音波等醫療器材給成大醫院，讓關聖帝君及信徒能護祐更多的市民，希望這些防護裝備能夠為救護人員提供更好的保護，讓他們在執行任務時更安心，也期盼未來有更多機會參與支持社會公益和公共安全的活動。