台南火爆糾紛！騎士「逆向闖紅燈」回頭算帳　飛踢踹倒他愛車

▲台南街頭火爆糾紛，男子逆向闖紅燈騎回路口算帳。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 ）

記者柯振中／綜合報導

台南市中華路與中山南路口近日發生一起行車糾紛，一名男子疑似不滿行車動線受阻，竟沿著中華路逆向行駛，回頭過來找阻擋他路線的騎士算帳，無視當時號誌是綠燈，更將騎士的車輛直接踹倒，離奇的畫面全被拍了下來。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」26日上傳了這段影片，當時一名駕駛開車行經台南市中華路一帶，正好目睹了這起行車糾紛。當時男子行經中華路、中山南路口時，疑似打算直接通過，不過被旁邊的騎士阻擋，因此動線並不順暢，過了數秒才成功通過路口。

▲▼男子疑似心有不甘，將騎士的電動車踹倒，才又騎車離去。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 ）



男子疑似氣得受不了，明明已經通過路口，卻又逆向闖紅燈折返，開始對騎士叫囂，甚至還打算動手，所幸騎士跑得快，繞了一圈成功逃離。

不過，男子疑似還在氣頭上，眼見騎士跑離，竟轉頭找騎士的電動車洩憤，一腳將電動車踹倒，接著才又慢悠悠騎車離開，完全無視交通法規。

離譜的行車糾紛在網路上受到討論，不少網友氣得痛罵，「闖紅燈還逆向回來打人」、「寫意人生，來去如我，敬佩敬佩」、「果然應驗那句話：狼回頭，不是報恩就是報仇」、「南部人就是這麼熱情」、「也算是開了眼界」、「愈想愈不對勁。」