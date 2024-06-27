櫻花妹旅台搭小黃　「冷面運將」1句提醒暖翻日網：台灣人真的友善

▲櫻花妹旅台搭小黃，「冷面運將」一句提醒讓她暖破防，遊記釣日網友共鳴「台灣人真的很親切」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣是不少日本人出國旅遊的首選之一，一名日本女網友近日網路上分享，自己在台灣台南旅遊，遇上一名「面冷心善」的計程車司機，由於她不會說中文，對方還特別拿手機用翻譯軟體提醒她「今天36度很熱，要塗防曬喔」，讓她覺得超級暖心，其他日本網友看了也紛紛大讚「台灣人真的很親切，想再去了！」

這位日本女網友在X分享在台灣的旅遊經驗，她6月在台南旅遊搭乘計程車時，計程車司機看起來一臉嚴肅，所以當對方突然用Google翻譯向她傳達訊息時，讓她相當緊張，但沒想到司機最後想告訴她是，「今天36度很熱，現在要開始塗防曬喔」，才知道對方其實是一位體貼又友善的人。

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女網友簡短的旅遊心得曝光後，吸引了許多日本網友關注與討論，20日分享至今已經有超過243萬人次閱讀，有日本網友回應，「台灣計程車司機真的很友善，我曾被司機提醒『晚一點會下雨』，然後要我去超商買傘，而他會在超商門口等我買完」。

還有人說，「真的很暖心，36度的大熱天防曬真的很重要。在旅行中感受到這樣的善意時，會這個地方的依戀就會更深」、「台灣人真的很親切，想再去了」、「在這樣情況下，很容易愛上那個國家，所以我也會想善待那個國家的人」、「就是這種微小的日常，讓人愛上台灣」。