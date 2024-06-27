「中國象棋第一人」王天一涉賄被查　曾假冒農民參賽被踢爆

▲中國象棋第一人王天一被調查。（圖／翻攝自經濟觀察報）

記者鄭思楠／綜合報導

連續11年象棋棋手等級分位列中國大陸全國第一，有中國象棋「第一人」之稱的王天一數月前被浙江杭州警方調查，罪由涉嫌非國家工作人員受賄。2024年6月10日至6月26日，數位知情者證實了上述消息。

35歲王天一生於北京，很早就展現出棋藝天賦，獲獎無數。2008年，王天一被北京大學錄取，就讀於信息管理專業。2012年，在河南省舉行的全國農民運動會上，王天一改名「王天弈」，假冒農民參賽，獲得男子快棋冠軍。但事後被揭發，王天一公開道歉。

據《經濟觀察網》報導，王天一在今年4月23日接受警方調查，辦案單位包括杭州警方的經偵部門。

73歲「棋王」柳大華去年在個人社交媒體上發布影片，實名舉報大陸國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍；指控她操縱包辦國內各種大型象棋比賽的勝負與獎金分配，使得中國象棋這一中華民族文化瑰寶，淪落為一小撮棋界敗類買賣勝負受賄牟利的工具。

上述知情者稱，柳大華的舉報，是此案的「導火索」之一。對於王天一涉嫌事項，知情者表示，涉嫌非國家工作人員受賄。

王天一在2018年3月正式「入籍」中國棋院杭州分院之前，常年以「自由人」、「合同工」的身分參加象棋聯賽，前後加盟了至少5支隊伍。

2023年6月，一段棋手王躍飛與郝繼超的電話錄音鬧得沸沸揚揚。錄音中直指王躍飛與王天一參與買棋，甚至用軟體作弊操控比賽。王躍飛甚至自稱有一批人參與其中，形成一條產業鏈。