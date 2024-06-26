新自強號撞土石流出軌「監控台沒調看監視畫面」　台鐵追查究責

▲台鐵229次新自強號撞上土石流。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵229次新自強號列車日前發生撞上覆蓋在軌道的土石流，造成列車出軌。台鐵公司今（26日）表示，當時1小時累積雨量僅1.0mm，低於預警值20mm，監控台未調出畫面監視，已進行詳查釐清相關責任，目前已規定無論雨量多寡，應常時調出監看以維安全。

台鐵229次（EMU3000型自強號）本月21日行經花蓮崇德=和仁間K51+300西正線，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面，造成列車出軌，包含司機及8名乘客共9人受傷。交通部長李孟諺日前開會指示，要求台鐵增設土石溢流告警系統及CCTV人工監控，1個月內完成。

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台鐵公司今指出，該路段有發生過落石入侵軌道的範圍（K51+405~530），西正線已設置明隧道防範落石，並於東西正線間施作防落石柵欄等防護措施，而東正線則設置落石告警系統。

台鐵公司表示，此次事故地點發生於北迴線西正線K51+300大清水溪橋的橋上，沒有落石紀錄，因此未設置落石告警系統。監視器為一具輔助攝影機，其功能並非看落石，而是在有水情時觀察大清水溪水位，其畫面非固定長時顯示於監控台上。

花蓮工務段規定，當降雨量達預警值時，監控台即應調出畫面監視；復查當時1小時累積雨量僅1.0mm，遠低於預警值20mm，因此監控台未調出該畫面。

台鐵公司表示，已進行詳查，包括此次事故土石溢流橋面期間雨量紀錄，以及值班人員是否有調閱輔助攝影機的監視畫面於監視幕上，以釐清相關責任。

台鐵公司表示，目前已規定無論雨量多寡，該攝影機畫面應常時調出監看以維安全，另已檢討北迴線全線土石流潛勢溪流，加裝攝影機人工監視，並設置水位計，以即時發現災情立予防範。