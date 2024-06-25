路透：憂數據送北京　美國調查中國3大電信業者

▲ 美國將調查中國電信等3大業者。（圖／CFP）

文／中央社

路透社引述知情人士報導，美國總統拜登政府正對中國移動、中國電信和中國聯通進行調查，擔心這3家公司會透過他們在美國的雲端和網路業務取得美國數據，並提供給北京當局。

據報導，3名因調查尚未對外公開而不願具名的知情人士說，美國商務部當局正在進行調查，他們已向這些獲中國支持的公司發出傳票，並已完成對中國移動和中國電信「基於風險的分析」，但對中國聯通的調查進展較慢。

美國電信監管機關禁止這3間公司在美國提供手機和零售網路服務，但他們在美國仍然有小規模業務，像是提供雲端服務及替美國批發網路流量提供路由服務，這使得他們仍然能夠取得美國民眾的數據資料。

中國移動、中國電信和中國聯通及他們在美國委任的律師並未回應路透社置評請求。美國司法部拒絕評論，白宮將記者提問轉交商務部，而商務部也拒絕置評。中國駐華府大使館表示，希望美國能「停止以不實的藉口打壓中企」，還說中國將持續捍衛中企的權利與利益。

路透社並未發現任何證據顯示這3間公司刻意提供敏感美國數據資料給中國政府，或是犯下任何形式的不當行為。

這項調查是華府阻止北京利用中企取得美國數據資料，進而傷害公司、美國民眾或國家安全的最新舉措，也是加深美中這兩個地緣政治對手之間技術戰的一環。調查顯示，美國政府正試圖關閉已遭華府鎖定的中企剩餘途徑，以防取得美國數據資料。

兩名知情人士指出，監管機關尚未決定如何處理潛在威脅，但監管機關握有權限，能調查「外國敵對勢力」國家公司賣至美國的網路服務，可以阻止這些公司在美國數據中心運作或替網路提供商傳輸數據資料的交易。

網路分析公司Kentik路由專家馬都里（Doug Madory）說：「他們是我們的全球頭號對手，而且他們相當老練。」

中國電信、中國移動和中國聯通長久以來一直是華府鎖定的目標。美國聯邦傳播委員會（FCC）2019年拒絕了中國移動在美提供電話服務的申請，並分別於2021年和2022年撤銷中國電信和中國聯通在美提供電話服務的許可。

今年4月，美國聯邦傳播委員會進一步禁止這3家中企提供寬頻服務。聯邦傳播委員會發言人表示，委員會堅持其關切此事的立場。（譯者：李佩珊／核稿：盧映孜）