荷蘭總理呂特獲任命北約秘書長　10月上任

▲呂特去年表態有意出任北約秘書長一職之後，迅速得到美英法等北約主要成員國的支持。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）26日正式任命荷蘭總理呂特（Mark Rutte）擔任新一任北約秘書長，將於今年10月1日接替現任的史托騰柏格（Jens Stoltenberg），任期5年。

美聯社、路透報導，呂特去年表態有意出任北約秘書長一職之後，迅速得到美國、英國、法國、德國等北約主要成員國的支持，儘管部分國家保持沉默態度，特別是東歐國家，但最終仍站在呂特這一陣線。在唯一競爭對手羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）退出競逐之後，呂特獲選為下一任北約秘書長。

北約透過聲明表示，「北大西洋理事會決定任命荷蘭總理呂特接替史托騰柏格，擔任下一任北約秘書長」。美國總統拜登與各國外長在7月9至11日在華府舉行的峰會上正式歡迎呂特加入，對於呂特即將上任，史托騰柏格表示熱烈歡迎。

呂特是俄羅斯總統普丁的批評者，是烏克蘭的堅定盟友，但如今要面臨的挑戰將是在維持盟國對烏克蘭抗俄支持的同時，防止北約直接被捲入俄烏戰爭。不只如此，他還必須面對美國前總統川普11月再度重返白宮的可能性，因為川普長期以來長期質疑北約。