北約20國聯手！波羅的海50艘軍艦集結　陣容浩大

▲波羅的海演習。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／編譯

波羅的海演習2024（BALTOPS-24）於20日在德國基爾結束，20個北約盟國超過50艘艦船、85架飛機與9000多名人員參與。

今年是第53次舉行，6月8日演習時30艘北約戰艦並肩航行，組成波羅的海史上最大規模編隊，特別值得注意的是，這也是史上第一次波羅的海近8000公里的海岸線，幾乎全部由北約盟國保護，得益於芬蘭2023年、瑞典2024年加入北約。

在海上，美國海軍兩棲攻擊艦黃蜂號（USS Wasp ,LHD 1）和聖安東尼奧級兩棲運輸艦「紐約號」（USS New York ,LPD 21）、西班牙海軍航母「卡洛斯一世號」（Juan Carlos I ,L 61）和法國海軍兩棲攻擊艦「密斯特拉爾號」（FS Mistral ,L 9013）在兩棲能力整合中起到核心作用。

陸上方面，來自超過8個北約國家的武裝部隊進行城市戰、空降、登陸戰、森林作戰，部署M142高機動火箭系統、模擬爭奪區域兩棲突擊。

這次演習也集結史上最大規模的反水雷（MCM）部隊，部署超過700名人員、20艘艦艇、20個無人機和2架MH-60S海鷹直升機；瑞典、法國、挪威、荷蘭和美國部隊掃描海床，模擬定位水雷，部署空中反水雷系統與進行空中回收。