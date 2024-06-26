店家崩潰公告「冰淇淋加入火鍋」加價60元　全場看傻：暑假到了

▲店家崩潰公告，冰淇淋丟火鍋就要加收60元。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

不要亂玩食物？一名網友驚呼，去火鍋店能免費享用冰淇淋，但看到店家特別公告，一旦加入火鍋裡，就得另收費60元，這讓原PO反虧「你給我60元我都不煮！」文章引來5千多人討論，不少人曾直擊「看過屁孩把沒吃完的所有食材、甜點、飲料都丟進鍋內煮，變成一整鍋嘔吐物的感覺」、「因為暑假到了，懂的都懂」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，最近去火鍋店用餐時，在內用的冰淇淋自助區看到一張公告，上頭寫著「不得加入火鍋，不然每鍋加60元」，讓原PO笑虧「你給我60元我都不煮！」

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底下引來5千多人熱議，「反而公告後更好奇是什麼味道了」「每則公告都是前人的血與淚」、「翻譯：只要加60元，冰淇淋任你煮」、「應該是有人拿到不喜歡的口味，丟湯底內滅屍」、「因為暑假到了，懂的都懂」。

不少人也搖頭直擊，「加太多下去煮鍋子裡面會很像水狀的排泄物...稠稠的，不要問為什麼知道，一切都是看到別人煮的」、「看過屁孩把沒吃完的所有食材、甜點、飲料都丟進鍋內煮，變成一整鍋嘔吐物的感覺...然後還覺得很好玩在那邊拍照」、「真的有小孩會玩冰淇淋，吃完後加進去玩」。

但也有人直呼，冰火交融口味真的很特別，「欸，我有朋友會放下去煮，然後他說很好吃，我是真的不能理解」、「麻辣火鍋+兩球香草冰淇淋，超讚的」、「不得不說抹茶的冰淇淋丟進火鍋煮，再丟麵下去真的好吃」。