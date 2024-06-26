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照護失智從小開始！花蓮失智友善校園夏令營...宣導「看問留撥」

▲▼花蓮玉里醫院在富里國小辦理失智友善校園宣導夏令營，獲得校方熱烈響應。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼花蓮玉里醫院在富里國小辦理失智友善校園宣導夏令營，獲得校方熱烈響應。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮玉里醫院承辦失智友善社區計畫，大力推動富里鄉及玉里鎮社區友善組織，今年更擴大失智友善環境，深入校園，期望提高校園學子對失智議題的認識及瞭解，校園宣導包括永豐國小、富里國小、富里國中、東里國中，宣導活動獲得師生熱烈參與，其中富里國小在劉康正校長大力支持下，辦理全校失智友善校園宣導夏令營。

玉里醫院社區精神科主任游舜杰醫師表示：「照顧失智症的三大要素包括人、活動及環境，家人如果出現疑似失智情形，可以先至神經內科或身心科／精神科就診，平日多注意飲食、作息及活動，此外營造相對友善的社區也是很重要。」

▲▼花蓮玉里醫院在富里國小辦理失智友善校園宣導夏令營，獲得校方熱烈響應。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院黃佩琪護理長也提到：「我們想要邀請社區民眾如同小天使般關心失智患者，具體做法就是，發現周遭疑似失智的人時能主動詢問、暫時留住對方或打電話通知警局或衛生單位。『看、問、留、撥』是你我都能做得到的事，因此今年展開一系列的校園宣導。」。

▲▼花蓮玉里醫院在富里國小辦理失智友善校園宣導夏令營，獲得校方熱烈響應。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼護理人員化身為大哥哥大姐姐以律動、說故事、闖關及衛教問答，帶領師生認識失智相關議題。

富里國小失智友善夏令營，由玉里醫院專業人員及衛生所公衛護理人員化身為大哥哥大姐姐，帶領全校師生藉由動感活潑方式認識失智相關議題，其中包括律動、說故事、闖關及衛教問答。

▲▼花蓮玉里醫院在富里國小辦理失智友善校園宣導夏令營，獲得校方熱烈響應。（圖／玉里醫院提供，下同）

林嘉倩職能治療師表示，大小動作及認知活動是協助長輩維護身心健康的好策略，讓同學藉由闖關體驗大動作、小動作、認知遊戲等，理解到失智症所需的幫助，期待同學能成為稱職的失智友善天使。

玉里醫院藉衛教夏令營期待能在花蓮南區與鄉親共同創建一個友善、關懷和尊重的社區，提供更多的資源和服務給社區中的失智患者和他們的家人，讓失智患者感受到被愛和支持的力量，在呵護中快樂生活。

▲▼花蓮玉里醫院在富里國小辦理失智友善校園宣導夏令營，獲得校方熱烈響應。（圖／玉里醫院提供，下同）

※失智友善小百科：如發現疑似失智症者，請發揮愛心及耐心，運用「看、問、留、撥」技巧，幫助失智者找到回家的路。
1.第一步「看」-觀察長者言談舉止有無異狀或重複行為。
2.第二步「問」-關心詢問長者從哪裡來，要去哪裡？能否正常對答。
3.第三步「留」-延長對方停留時間，聯絡家屬或警察，但不強留，避免刺激到對方。
4.第四步「撥」-如為疑似失智者，則撥打110，請警方協尋。

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