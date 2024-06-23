新北9旬翁南下台中尋親　到派出所想起「親姊過世了」當場淚崩

記者白珈陽／台中報導

新北市1名高齡90多歲的林姓老翁南下台中，前往派出所稱要尋找姊姊，但警方根據林翁提供的資料查詢全國人口，都顯示查無此人，就在員警傷腦筋的時候，林翁突然說道「我想起來我姊姊已經過世了…」，還當場哭了出來，委屈的模樣，令在場員警也不禁鼻酸。

▲90多歲林翁到霧峰派出所，請求警方幫忙找姊姊。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市霧峰警分局表示，日前林翁由民眾帶到派出所請求協助，原來是林翁許久沒到台中，想看看久未見面的親姊，但也許是年事已高、記憶力大不如前，竟找不到住在霧峰的姊姊，希望警方可以幫忙。

警方根據林翁提供的姓名及資料，查詢全國人口資料，均查無此人，此時林翁赫然想起姊姊已經離世，不禁黯然神傷、泫然涕下，隨後向警方表示欲自行搭車返家。

警員擔心林翁以近百歲，會有安全問題，探詢他是否有親屬的聯繫方式，不過林翁說因急著要出門找姊姊，沒有帶手機，警方遂透過警用系統聯繫上林翁兒子，兒子稱身有要事，無法離開台北，懇請警方能協助父親返家。

員警想說好人做到底之精神，主動向主管報允後，親自開車護送老翁至台中火車站，到達車站後向鐵路警闡述老翁的情況，鐵路警知悉情況後答應接棒，協助並陪同林翁隨車北上，親送林翁至板橋火車站交予兒子，至讓此任務圓滿達成，完成暖心百里護送情。

霧峰警分局長陳祥麟表示，霧峰派出所同仁發揮同理心積極協助老翁，再經由警察跨單位團結接力合作，始能促成這件美事，值得嘉許。他提醒，失智症患者在病程進展過程中，生活能力將持續下降，對於辨認人物、認識環境和區辨時間等等會更加困難，導致失智症患者離開家門不知如何回家，有走失之虞且發生意外的機會較高。若有走失之虞的失智症患者，建議能至分局偵查隊接受指紋捺印建檔，也可將失智患者習慣配戴物品，繡上聯絡資訊以利警助返家。

