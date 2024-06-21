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打造失智友善生活圈　花蓮首間全失智型小規模服務中心開幕

▲▼花蓮首間全失智型小規模多機能服務中心開幕。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮首間全失智型小規模多機能服務中心開幕。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣首座全失智型靈糧堂「米崙小規模多機能服務中心」20日上午開幕，為花蓮第19座日照機構，且為花蓮縣第1座全失智型的小規模多機能服務中心，每日可提供48位長者及以及3床臨時住宿服務，期待以「友善社區、在地照顧」為出發，共同打造失智友善社區生活圈，成為友善社區整合網絡示範點。

▲▼花蓮首間全失智型小規模多機能服務中心開幕。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局鍾美珠副局長表示，「值此「愛在米崙、幸福啟航」開幕之際，要向所有參與這個項目的人們表示由衷的感謝。是你們的努力和付出，讓這個夢想成為現實。也要感謝我們的社區居民，是你們的支持和信任，讓米崙社區日照中心充滿動力，不斷前進。期待在今天的開幕典禮上，與大家共同見證這個重要時刻。讓我們攜手合作，為我們的失能失智長輩們燃起希望，為他們的晚年生活締造幸福美好的明天」。

▲▼花蓮首間全失智型小規模多機能服務中心開幕。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

「靈糧堂米崙」小規機服務中心是承租台灣肥料廠閒置土地，以自建方式規劃。以SRC鋼骨結構強化耐震，建築師以仿造清水模建築規劃本體，內部挑高及低窗台形式，增加通風及自然光照。以小單元空間規劃四個小家，依照失智者的自主性、喜好及過去生活習慣，提供個別化的照顧計畫，讓失智者在有規律的生活，以及經過設計的穩定安全環境中參與日間活動，透過活動刺激大腦、延緩退化，有意義的社交活動有助於降低孤獨感、提升生活品質，且連結戶外平台及療癒花園，結合園藝及綠化功能，讓失智者在室內外的自在空間中獲得穩定。

▲▼花蓮首間全失智型小規模多機能服務中心開幕。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮衛生局副局長鍾美珠（右）頒感謝狀給靈糧堂社會福利協會執行長簡月娥。

鍾美珠進一步說明，除失智共照中心資源外，花蓮縣長照也提供多元照顧方案供民眾選擇使用，例如社區中短時的臨托377處據點服務，其中有37家失智照顧服務據點純以失智為對象，半日及全之日間照顧中心及家庭托顧，以及24小時住宿式機構、小規模多機能服務、失智症團體家屋、失智症專區，讓不同階段的失智症個案都有專業的照顧，未來將持續佈建多元服務資源，提供家屬更多照顧服務資源選擇。

當家中長者確診失智症之後，病人及家屬往往無法接受，甚至是驚慌失措，考量照顧失智症者之辛勞及需要照顧技巧，也建置7處家庭照顧者支持服務據點，來提供家庭照顧者支持性服務。

溫馨提醒，你的家人或朋友，如有失智症照護的疑問及需求，可撥小規機服務中心服務對象為失能2-8級之民眾，服務時間為周一至周五7:30 - 17:30。

相關服務資訊可上靈糧堂米崙小規模多機能服務中心網頁https://slsc.org.tw/#chooser_area／或電（03）823-0880或1966洽詢。

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