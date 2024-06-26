台南永康中心就服員化身反毒尖兵　獲衛服部反毒有功人士個人組殊榮

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員郭俊良，獲衛服部表揚「反毒有功人士拒毒預防個人組」殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員郭俊良，擔任台南更生保護會輔導老師及榮譽觀護人近20年，對毒品預防教育不遺餘力，更協助更生人施用毒品者就業順利賦歸社會績效卓著，獲衛服部表揚「反毒有功人士拒毒預防個人組」殊榮。

國家圖書館26日舉行頒獎典禮，賴清德總統親臨現場致詞，行政院院長卓榮泰親自頒獎，勞動部王安邦次長也到場勉勵。





郭俊良從事就業服務已14年，從35歲就投入更生人輔導的工作，14年來除了協助一般民眾就業，更因自己是更保會輔導老師的身份，對更生人就業更是盡心盡力，其中藥癮更生人成功就業達66人，協助更生人就學、就醫及急難助慰共228人。

郭俊良說，更生人就業本來就不容易，尤其是毒癮更生人更是困難，如何深入了解毒癮者的背景與需求，潛移默化中改變其態度與價值觀，透過關心及心理支持給予陪伴、鼓勵他們重新找到自信，積極投入就業準備，協助順利就業，是一件困難但非常有意義的事，郭俊良知道協助一個人藥癮更生人就業，後面的意義是協助一個家庭，甚至是整個社會，所以從事就業服務14年來，他一直將這樣的初心，放在自己的工作中。



郭俊良表示，每個藥癮更生人都有不同的人生故事，有些是被朋友影響走上不歸路，有些人是受不了誘惑及壓力走上歧途，在這些不同的個案中，讓他印象最深刻的是51歲的阿全(化名)，阿全因交友不慎成為毒品勒戒常客，進出監所勒戒多次，與原生家庭關係不佳，出監後由更生保護會轉介過來，在不斷心理諮商、長期陪伴、傾聽、鼓勵、協助與家人重新建立關係與和解，服務追蹤將近10年，目前阿全已賦歸社會，在一家鋼鐵工廠工作已超過5年，並建立家庭育有一子。



郭俊良說，更生人在求職路上比任何人更難找到工作，除雇主怕會惹來麻煩，需要協助溝通讓雇主接納，另更生人在自信心不足下再犯率很高，剛從監獄進入社會，在生活壓力之下是最容易犯罪的時候，除了家庭支持系統，最需要政府與社會給予支持和機會，讓更生人能感受社會溫暖，重燃面對社會的勇氣而找到自我，回歸正常生活才是預防再犯的最有效方法。





雲嘉南分署副分署長許慧香呼籲，毒品防制不能懈怠，現在毒品包裝無奇不有，為吸引青少年朋友注意及降低防禦心，包括果凍、巧克力、跳跳糖…等，都已成為販毒集團用來包裝掩飾毒品的手法，提醒民眾千萬別因一時的好奇試用而遺憾終身，勞動部雲嘉南分署也因應行政院新世代反毒策略行動綱領綱領及「施用毒品者就業服務計畫」、制定「新世代反毒就業服務計畫」，鼓勵曾施用毒品者重返職場。雲嘉南分署2023年協助更生人就業627人其中施用毒品者達438人，2024年至今更生人就業247人其中施用毒品者達139人。



永康就業中心李奇玫主任說，中心有專責的就服員在推動更生人就業服務，經常性進入校園、社區、監所宣導拒絕毒品預防教育，提供出監更生人別化就業服務，幫助其確認就業目標，排除就業障礙，提供心理支持、陪同面試等再與轄區接受更生人的愛心廠商合作、運用獎助工具協助更人生人就業，希望可以增加更生人的自信心，讓更生人就業穩定工作回歸社會。