台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎　黃偉哲肯定優異表現

▲教育部2024年閱讀磐石獎日前揭曉，台南市西港國中、安南國中、安平區億載國小、東區勝利國小、北區立人國小獲獎，安南區海東國小教師康伶妃也獲個人閱讀推手獎，黃偉哲市長肯定嘉許。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部2024年閱讀磐石獎日前揭曉，台南市西港國中、安南國中、安平區億載國小、東區勝利國小、北區立人國小獲獎，獲獎數冠全國，另外，安南區海東國小教師康伶妃也獲個人閱讀推手獎，台南市長黃偉哲25日在市政會議上表揚，肯定獲獎學校及個人的優異表現。





黃偉哲表示，很高興看到台南市在推動閱讀的成果豐碩，自2019年迄今，已累積有21校獲閱讀磐石獎，這是非常傲人的成就。台南深厚的歷史文化孕育出愛閱讀的市民，根據教育部2023年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，台南市在圖書館網站資源使用次數人均達14.48次，居六都之冠。黃偉哲也提到，之後位於溪北的國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心完工啟用之後，相信會引領更多市民喜愛閱讀，讓台南成為書香滿溢的城市。





教育局鄭新輝局長表示，台南市自2020年推動「普化閱讀」，打造從幼兒到高中的閱讀理解平台「布可星球」與「布可小星球」，全面培養學生閱讀、理解、統整、推論、分析等的閱讀能力。此外，也鼓勵各校推動「特色閱讀」，透過校校閱讀磐石計畫，輔導學校結合在地特色發展閱讀。另外，南市也重視「家庭共讀」，鼓勵家長和小朋友有共讀的讀本，透過身教享受閱讀的樂趣。



鄭新輝局長進一步表示，本次獲獎學校各具特色，西港國中以「SIGA書香客-跟著香味去閱讀」方案獲獎，將西港特色刈香、胡麻香等元素融入閱讀，培育學生因閱讀有自信、認識而認同在地文化，成為自主學習行動家。安南國中則以「安中悅讀，樂活台江」方案獲獎，透過「以台江為本」的閱讀課程，運用「喜愛閱讀、策略閱讀、素養閱讀」的架構讓台江孩子從認識土地、意識本土環境衝擊到探究台江議題，並能解決問題，凝聚台江文化意識。





安平區億載國小以「億載小書蟲—慢讀加溫記」方案獲獎，學校透過藝術、歷史、永續等議題，引領孩子品味書香，並以閱讀三個層次「想、享、饗」讀，培育跨領域能力，讓孩子能在閱讀中學習覺察自我、學習探究與思辨，閱讀越加溫，悅讀越精彩。





東區勝利國小以「跨域閱在地，勝利躍國際」方案獲獎，勝利國小的閱讀從兒童全人發展出發，以自發、互動、共好的理念，建構「閱讀為基礎、走學為行動、語言為工具、資訊為界面」的學習環境，落實於學校閱讀課程，形塑具有「人文素養、公民意識、環境關懷、國際視野」的終身學習者。





北區立人國小以「I古立今•樂學古蹟•E遊閱讀仙境」方案獲獎，結合E化數位科技輔助學習，作為立人閱讀推動理念，並以「創思讀」、「廣泛讀」、「愉悅讀」為閱讀推動短中長期目標，配合時代脈動，蓄積能量，不間斷由校訂課程、圖書館利用教育及多元文字內容教學，引導學生在古蹟與美學中閱讀，培育具備感受力、統整力、探究力的三足鼎「力」立人學子。



獲得個人閱讀推手獎的安南區海東國小教師康伶妃表示，「了解自己」、「認識在地」、「探索世界」是她推動閱讀教學三個重要向度，這三個向度環環相扣，雙向並行；期待學生在對外探究及回應的同時，也能時時回歸自我、內省覺察，並嘗試溝通表達，一起踏上了解自己、認識在地、探索世界的旅程。