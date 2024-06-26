校園臨停區有陷阱！家長踩空小腿插水溝蓋　要進手術房2次清創

▲育賢國中一名家長在臨停區下車時踩空水溝蓋，造成嚴重損傷。（圖／翻攝臉書鄭美娟 新竹市議員，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹育賢國中一名家長接送孩子在臨停區下車時，意外踩空水溝蓋的縫隙，整隻小腿插入水溝蓋動彈不得，還好有路人的幫忙和消防局來救援，但仍造成家長大面積擦傷，由於水溝蓋環境導致R小姐傷口污染發炎，今天還需要進手術房進行第二次清創，手也因為當時踩空去支撐地面導致筋膜發炎。

新竹市議員鄭美娟接獲陳情後與市議員施乃如立即前往現場勘查。經查，該處水泥水溝蓋已老舊，縫隙寬度約有一個手掌寬，且育賢國中周邊還有多個類似這樣寬度的水溝蓋。

▲新竹市議員鄭美娟接獲陳情後與市議員施乃如立即前往現場勘查。



鄭美娟議員說，區公所承諾將在三天內完成修復這些過大的溝蓋孔洞，她也提醒工務處及區公所，應加強檢視全市水溝蓋的安全狀況，尤其是年代久遠的老舊水溝蓋，不論是鑄鐵或水泥形式，都應進行高頻率的全線巡檢，以保障市民生命安全。

針對目前有安全疑慮的水溝孔洞，鄭美娟說，雖然該處已暫時放置三角錐警示，但仍要提醒接送家長、路過民眾及學生注意腳下安全。鄭美娟也要求市府全力協助R小姐申請國賠，補償因公共設施維護不當而產生的醫療費用。

▲鄭美娟說，該處水泥水溝蓋已老舊，縫隙寬度約有一個手掌寬，且育賢國中周邊還有多處類似寬度的水溝蓋。